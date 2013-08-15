Kürtaj hakkı Anayasa'ya 'gerekçe'den girdi

TBMM Uzlaşma Komisyonu toplantısında, anayasanın, ‘din vicdan hürriyeti’, ‘sağlık hakkı’, ‘mahkemelerin tarafsızlığı’ ve ‘basın özgürlüğü’ maddeleri ele alındı. Radikal'in haberine göre, CHP ve BDP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın ‘üç çocuk’ ve kürtajla ilgili sözlerini hatırlatarak yeni anayasada ‘doğurma’ yanında ‘doğurmama’ hakkının da güvence altına alınmasını istedi. AK Parti ve MHP’nin karşı çıkması üzerine ‘doğurmama hakkı’ maddede yazılmadı ancak madde gerekçesine girdi. Madde şöyle yazıldı:

“Herkes sağlık hakkına sahiptir. Hiç kimse temel sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılamaz. Devlet temel sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sağlar. Hasta hakları dahil sağlık hakkının esasları, yaşam hakkı ile sağlığın korunması da gözetilerek kanunla düzenlenir. Her kadın üreme sağlığı ve doğurganlık hakları konusunda ücretsiz hizmet alma hakkına sahiptir. Devlet sağlık hakkının gerçekleşmesi için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Devlet sağlık alanındaki görevini, kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kuruluşlardan yararlanmak suretiyle etkili bir sağlık hizmeti ağı kurarak onları denetleyerek yerine getirir.”

Gerekçede ise “Doğurganlık hakkının doğurmama hakkını da içerdiği belirtilecektir. Genel sağlık sigortasına ilişkin hükme, yasamanın yetkisi dahilinde ele alınacağı varsayılarak, anayasada yer verilmemiştir” denildi.