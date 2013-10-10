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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Batum krizi sürüyor

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda Batum ve Kart arasında yine tartışma çıktı

10 Ekim 2013 22:14

Hülya Karabağlı / ANKARA
 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun bugünkü toplantısında CHP’li Prof. Süheyl Batum, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK) maddesinde, görüş ayrılığına düştüğü Atilla Kart’a tepki gösterdi.
Alınan bilgiye göre, oldukça öfkelenen Batum, masaya vurdu ve yüksek tonda konuştu. Batum’un sakinleşmemesi üzerine komisyonun bugünkü başkanı MHP’li Faruk Bal, yemek molası verdi. Yargı düzenlemelerinde ‘Adalet Bakanı’na karşı olduğunu ve bu maddelerin hiç birisine 'bakan' ifadesinin konulmayacağını anlatan Batum, bu yöndeki mutabakata evet demeyeceğini söyledi. AKP’nin Kart ve Türmen’le '60 madde' diyaloguna da Batum yüksek sesle, “AKP ile oturmuş paket konuşmuşsunuz” dedi.
CHP’li Kart, Batum’a, “Parti terbiyem sizinle tartışmamı engelliyor” diye yanıt verdi. Kart, bu konuların ve görüş ayrılıklarının tartışılma zemininin komisyon olmadığını ve bunu kendi aralarında halledebileceklerini söyledi. Ancak, Batum’un öfkesi dinmedi. 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu, böylelikle HSYK maddesinde uzlaşmadan bayram tatiline girdi. Danışmanların çalışması devam edecek.

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