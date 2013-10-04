Anayasa Komisyon'unda Batum ve Türmen arasında bitmeyen kavga

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bugünkü toplantısında CHP'li üyeler birbine girdi. Hakim ve Savcılar Kurulu'na ilişkin maddenin müzakeresi sırasında Prof. Süheyl Batum, analaşmazlığa düşünce büyük tartışma çıktı.

Batum, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen'in madde üzerinde olumlu görüş bildirmesi üzerine çok sinirlendi. Türmen'in konuşmasını yarıda keserek yüksek sesle, "Bu maddeye karşıyız bu CHP'nin görüşü olamaz. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun bu konuda ki görüşünü isterim" dedi. Türmen, Batum'a rağmen konuşmasını sürdürünce gerginlik giderek tırmandı. Batum sesnini daha fazla yükseltince araya diğer milletvekiller girdi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi ve BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Batum'u sakinleştirmeye çalıştı. Yıldız, "Daha fazla gerginlik yaratıp birbirinizi kırmayın" dedi.

Toplantıı daha fazla uzatılmadan bitirildi. Türmen ve Atilla Kart'ın, Batum sorununu bir kez daha Kılıçdaroğlu ile konuşması bekleniyor.