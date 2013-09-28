CHP'de ulusalcılar, Kart ve Türmen'e karşı kazan mı kaldıracak?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, "Daha önce bu arkadaşları uyarmıştım. İlk dört madde CHP'nin kırmızı çizgisidir. Bir sözcük bile değiştirilemez. Bu konuda yanlış yapan arkadaşlarımızı uyaracağım. Rıza Bey'in 'ana dil' de ısrarcı tavrını anlamak mümkün değil" diye konuştu.

CHP'de, ulusalcı kanat, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda Prof. Süheyl Batum'un sert muhalefet ettiği Atilla Kart ve Rıza Türmen'e karşı kazan kaldırmaya hazırlanıyor. Anayasa'nın ilk dört maddesinin müzakereye bile açılamayacağını, Kart ve Türmen'in bazı açıklamalarının CHP ile bağdaşmadığını öne süren ulusalcı kanadın hedefinde bu iki isim var. Meclis açıldıktan sonra alevlenecek tartışmanın Kart ve Türmen'in komisyon üyeliklerinden alınmasına kadar uzanacağı da öne sürülen iddialar arasında.

'Uyaracağım'

Ulusalcı kanattan Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, komisyon üyesi Atilla Kart ve Rıza Türmen'in bazı açıklamalarından rahatsızlık duyduğunu ve bu nedenle kendilerini uyardığını söyledi. T24'ün sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Ben daha önce uyarmıştım. Yanlış yapan arkadaşlarımızı uyaracağım" dedi.

Yılmaz'ın 'uyaracağım" dediği nokta, Anayasa'nın ilk dört maddesi ve Rıza Türmen'in ana dilde eğitimi savunan açıklamaları. Atilla Kart da, geçtiğimiz hafta 'CHP'nin Anayasa Taslağı'na ilişkin olarak "İlk 4 maddenin güçlendirilmesi de önerilerimiz arasında" deyince ulusalcılarda yankı büyük oldu.

'İlk dört maddede sözcük bile değiştirilemez'

Dilek Akagün Yılmaz, Kart'ın bu açıklamasına dikkat çekti ve "İlk dört madde konusunda bazı şeyler var" dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk dört maddeye dokunulmayacağı konusundaki net tavrını hatırlatan Yılmaz " Anayasa'nın ilk dört maddesi bizim kırmızı çizgimizdir. Genel Başkanımız da bunu net bir biçimde açıkladı. Şimdi, Kart'ın açıklaması, ilk dört maddenin tartışmaya açılacağı yönünde. Müzakere sürecini başlatılırlarsa bu kabul edilemez bir şey. Bir sözcük bile değiştirilmemeli" dedi.

Kart'ın 'ilk dört maddenin' güçlendirilebileceği açıklamasının CHP'nin, programı, ilkeleriyle bağdaşmadığını söyleyen Dilek Akagün Yılmaz, " Bu temel ilkelerden hiç kimse taviz veremez. CHP; bu temel ilkelerden taviz veriyor görüntüsü yaratmamalı" ifadelerini kullandı.

CHP'ye uymayanlar kendilerini süzgeçten geçirsin

"CHP'nin ilkelerine, parti programına aykırı görüş bildirenler kendilerini süzgeçten geçirsinler" diyen Yılmaz, "Rıza Türmen'in ana dilde eğitim ısrarcı tavrını anlamak mümkün değil" diye konuştu.

Kişisel görüşlerini açıklayamazlar

Yılmaz'a göre, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerinin, 'herhangi bir hukukçu' olmadıkları için kişisel görüşlerini açıklamaları doğru değil.

CHP içinde ulusalcı kanadı rahatsız eden Atilla Kart'ın geçtiğimiz haftaki yazılı açıklaması şöyle:

"CHP’nin Anayasa taslağında;

Ortak Vatan - Tek Devlet, Türk Ulusu, Laiklik, Eşit Yurttaşlık, İnanç Özgürlüğü; resmi dilin ve müfredat - eğitim dilinin Türkçe ve zorunlu olması; herkesin anadilini öğrenmesi ve kullanması, devletin bu konuda etkili tedbirler alması önerilmektedir.

Diyanet yapılanmasında inanç gruplarının adil temsili, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlük, değişmezliğin korunması kaydıyla ilk 4 maddenin güçlendirilmesi de önerilerimiz arasındadır.

Kamuoyunun duyarlı olduğu bu hak ve özgürlüklerin sözde kalmaması ve uygulamaya geçmesini sağlayacak düzenlemeler önerilmiştir.

Tüm siyasi parti gruplarının görüşlerini içeren taslak, TBMM’nin internet sitesinde yayınlanacak, kamuoyunun görüş ve eleştirilerine açık hale gelecektir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, karalama ve spekülasyonlara yol açılmaması amacıyla bu açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür."