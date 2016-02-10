Anayasa Uzlaşma Komisyonu ikinci kez toplandı

İlk toplantısını 4 Şubat’ta yapan Anayasa Uzlaşma Komisyonu, bugün ikinci kez toplandı.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu yol ve yöntemi belirlemek için bugün ikinci kez biraraya geldi. Öğle yemeğinin ardından basına sadece görüntü verilerek toplantıya geçildi. Komisyon, bir önceki komisyon gibi TBMM'nin ek binasında toplandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığındaki komisyonda, geçen komisyonda 3’ü milletvekili, 2’si uzman olarak görev yapan 5 isim yeniden görev alıyor.

Komisyonda, AKP’den eski komisyon başkanı Cemil Çiçek, eski komisyon üyesi Ahmet İyimaya ve yeni üye Abdülhamit Gül görev yapıyor. Komisyonda CHP’den Ömer Süha Aldan, Bülent Tezcan ve Namık Havutça, MHP’den eski üye Oktay Öztürk ve MHP’nin uzmanı olarak görev yapan ve bu dönem milletvekili seçilen Mehmet Parsak ile Kadir Koçdemir de görev alıyor.