İlk toplantısını yapan Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 10 Şubat'ta tekrar toplanacak

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, TBMM Tören Salonu’nda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Saat 10:00'da başlayan toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Komisyonun başkanlığını yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yaptığı açılış konuşmasında "Türkiye'nin ithal ve taklit olmayan yalın, kalıcı yeni bir anayasaya ihtiyacı bulunmaktadır. Çözümde görev almayanlar sorunun bir parçası olurlar" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığındaki komisyonda, geçen komisyonda 3’ü milletvekili, 2’si uzman olarak görev yapan 5 isim yeniden görev alıyor.

Komisyonda, AKP’den eski komisyon başkanı Cemil Çiçek, eski komisyon üyesi Ahmet İyimaya ve yeni üye Abdülhamit Gül görev yaptı. CHP’den Ömer Süha Aldan, Bülent Tezcan ve Namık Havutça, MHP’den eski üye Oktay Öztürk ve komisyonda MHP’nin uzmanı olarak görev yapan ve bu dönem milletvekili seçilen Mehmet Parsak ile Kadir Koçdemir görev aldı.

HDP’den de geçen dönem komisyonda uzman olarak görev yapan ve bu dönem vekil olan Meral Danış Beştaş ile Garo Paylan ve Mithat Sancar bulundu.

Komisyonda açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sonuçları değiştirecek olan başlangıçlardır. Ancak içinden aydınlananlar dışına ışık verir. Milletimiz birçok sorunu aşmıştır. Büyük mesafeler katetmiştir ve edecektir.

Anayasalar vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini koruyan metinlerdir. Bazı anayasalar devletin ve toplumun değişen şartlara göre kendini yenilemesini engeller. Birçok yasal düzenlemeyi mevcut anayasa nedeniyle yapamıyoruz.

Türkiye'nin ithal ve taklit olmayan yalın, kalıcı yeni bir anayasaya ihtiyacı bulunmaktadır.

Yeni anayasa için oldukça uzun bir zaman ayrıldığı görülecektir. 1982 anayasası 8 ay 10 günde hazırlanmıştır. İlk anayasamız Teşkilatı Esasi 48 yıl yürürlükte kalmıştır.

Değerli komisyon üyeleri Meclisimiz tüm Türkiye'nin Meclisi dir. Anayasa yapım sürecini iyi bir neticede sonlandıracağımıza inanıyorum. Birlik ve beraberliği güçlendirecek yeni bir Anayasaya ihtiyaç vardır. 24'üncü Yasama Döneminde çalışmalar başlamıştır.

Komisyonun resmi sayfasında bulunan posta ile iletişim yerine 60 binin üzerinde görüş gönderilmiştir. Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplamda 77 toplantı gerçekleştirmiştir. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacaktır. STK'lar ve derneklere huzurunuzda gösterdikleri çaba için teşşekkür ediyorum. Böylece 26'ncı Yasama Dönemi müstesna bir yerde bulunacaktır. Komisyon çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve desteklenmesinde basın mensuplarına önemli görev düşmektedir.

Halk oylamasına sunulmayan ilgili maddeler Resmi Gazete'de yayınlanır. Komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlanan taslak tüm milletvekillerimizin imzasıyla Meclis'e sunulur. 12 Eylül'ün bıraktığı miras halen sürmektedir. 1982 Anayasası yamalı bohçaya dönüşmüştür."

Süre sınırlaması

Komisyonda kararların tam mutabakatla alınması bekleniyor. Komisyonun çalışma süresinin ne kadar olacağı en önemli tartışma konusu olacak. AKP, komisyona 6 aylık bir süre verilmesinden yana. Muhalefet ise buna karşı çıkıyor. Süre konusunda bir sınırlama olmasa bile partilerden biri, “Sonuç alınamayacağı görünüyor” gerekçesiyle masadan kalkıp kendi Anayasa teklifini Meclis’e sunabilecek.

Başkanlık sistemi

Muhalefet başkanlık sistemine karşı çıkıyor. Ancak, başkanlık konusundaki tartışmanın, komisyonun çalışma esasları belirlendikten sonra gündeme gelmesi bekleniyor. Çalışmaya başlandıktan sonra, daha önce üzerinde uzlaşılan 60 maddenin geçerli sayılması yolunda karar alınırsa, çalışma sorunlu maddelerden başlayacak. Bu durumda da madde bazında çalışma; daha başında başkanlık sistemine dayanacak. AK Parti’nin baş- kanlık sisteminde ısrar eden, CHP ve MHP’nin de başkanlık sistemine karşı parlamenter sistemden yana olan kesin tavrı nedeniyle, Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasının en geç yaza doğru ikinci kez dağılması bekleniyor.