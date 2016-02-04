CHP: Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun adı 'Darbe Hukukundan Arındırma Komisyonu' olsun

Adı “Mutabakat Komisyonu” olarak değiştirilen Anayasa Uzlaşma Komisyonu bugün TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Komisyonun CHP’li üyesi ve CHP sözcüsü Bülent Tezcan, komisyonun adının ‘Darbe Hukukundan Arındırma Komisyonu’ olarak değiştirilmesini önerdi.

Anayasa Uzlaşma (Mutabakat) Komisyonu’nun bugün başlayan ilk toplantısında HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Bu ülkede vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı sokakta bulmadık, size de yedirmeyeceğiz. Size etek giydirip gezdiririz ama bu ülkeyi böldürmeyiz" diyen AKP’li Üye Abdülhamit Gül’e yanıt verdi. Beştaş, toplantının basına açık bölümünde AKP’li Gül’ü isimlendirmeden, “Kadına dönük etek yüzünden yapılan aşağılamayı asla kabul etmeyiz. Bu anlayışla da mücadele ederiz” dedi. Beştaş’ın bu sözlerine AKP’li Gül’den yanıt gelmedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’la 13 üyeli Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda tek kadın üye HDP’li Meral Danış Beştaş oldu. Beştaş, konuşmasında buna dikkat çekti ve bunun erkek egemenliğinde bir anayasaya yol açabileceğini ifade etti. Tüm kadınların sözcüsü olacağını belirten Beştaş ve komisyon üyesi Garo Paylan, toplantıların basına açık olması önerisinde bulundu.

“Darbe Hukukundan Arındırma Komisyonu olmalı”

CHP sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partilerinin kırmızı çizgilerini açıkladı. Buna göre CHP, Anayasa’nın ilk 4 maddesi, parlamenter sistem, Anayasa ile darbe yasalarının ve alt mevzuatın da değiştirilmesi ve Başkanlık sistemine karşı oldukları konusunda net tavrını açıkladı. Tezcan, komisyon adı için de öneride bulunarak, “‘Darbe Hukukundan Arındırma Komisyonu’ olmalı” dedi.

HDP adına söz alan Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, komisyonun ayrı zamanda barış için de çözüm üretmesi gerektiğine dikkat çekti. Beştaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan Komisyon toplantılarının şeffaf olmasını ve toplantıların açık yapılmasını istedi. MHP de komisyon kararlarının oy birliğiyle ele alınmasını istedi.