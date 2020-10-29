Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu: Yurttaşlık, eşitlik ve laiklik kavramlarını geriye götürecek bir şey kalmadı

CHP İstanbul Milletvekili ve BirGün gazetesi yazarı İbrahim Kaboğlu, "yurttaşlık, eşitlik ve laiklik" kavramlarının içinin boşaltıldığını belirterek, "Saydam olmayan örgütlenmeler olarak cemaatleri sürekli kollayan, buna karşılık, yasal ve anayasal temelde kurulan sivil toplum örgütlerini bastıran siyasal irade örtüşmesi açıktır. Yine, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını parçalama iradesi ile kamu yönetiminde liyakat yerine partizanlığa öncelik tanıyan eğilim aynıdır.

Sonuç olarak, 100. yılına üç kala, Cumhuriyet bileşenleri olarak, “yurttaşlık/eşitlik/laiklik” üçlüsünü her zamankinden çok daha uyanık bir biçimde sahiplenme gereği yaşamsaldır." diye yazdı.

İbrahim Kaboğlu, yasa ve anayasa önünde eşitlik ilkesinden hızla uzaklaşıldığına işaret ederek, "Kadın-erkek/işveren-emekçi/partizan-muhalifler/alkışlayan ve diğerleri… Kadın-erkek eşitliğinden duyulan rahatsızlık, İstanbul Sözleşmesi’nin sorgulanmasını beraberinde getirebiliyor; eşit yurttaşlık ise, çoğu siyasetçiyi tedirgin ediyor. İstanbul Sözleşmesi (2011), başlı başına gerileme ölçütü. On yılda nereden nereye?" ifadelerini kullandı.

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