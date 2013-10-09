'Anayasa Mahkemesi'ne ve AİHM'e müracaat hakları var'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yargıtay'ın Balyoz Planı Davası kararına ilişkin, "Bu kararın kesinleşmesi için usül içerisinde yapılması gerekenler var. Tashih yoluna gidilebilir. Burada da karar değişmezse iç hukuk bakımından hüküm kesinleşmiş olur" dedi.

Bozdağ, TBMM'de gazetecilerin sorusu üzerine, Yargıtay'ın Balyoz Planı Davası'na ilişkin kararını değerlendirdi.

İlk derece mahkemenin verdiği mahkumiyet ve beraat kararlarına ilişkin,Yargıtay'ın kısmen bozma, kısmen de onaylama şeklinde nihai kararını verdiğini belirten Bozdağ, "Bu kararın kesinleşmesi için usül içerisinde yapılması gerekenler var. Tashih karar yoluna gidilebilir. Burada da mahkeme kararını değiştirmezse ancak o takdirde iç hukuk bakımından hüküm kesinleşmiş olur. Kesinleşmesinden sonra Anayasa Mankemesi'ne bireysel başvuru ve AİHM'e müracaat hakları da vardır."

Engin Alan'ın vekilliğinin düşürülmesi

Yargıtay kararının ardından Engin Alan'ın milletvekilliğinin, TBMM Genel Kurulu'nda okunmasının ardından düşeceğinin hatırlatılması üzerine de Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kararın sadece cezai sonuçları yok. Aynı zamanda kamu haklarının kullanımına ilişkin birtakım yasakları da beraberinde getiriyor. Bunlarla ilgili mahkeme kararının doğurduğu sonuçlar neler olduğu kararda belli. Ayrıca doğal sonuçların neler olacağı da yasalarda ayrı ayrı zaten tadat edilmiş durumda. O çerçevede takip edilecek usüller de belli."