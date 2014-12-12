Anayasa Mahkemesi'nden Cumhurbaşkanlığı Sarayı başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) üzerine inşa edilen, resmi maliyeti 1 milyar 370 milyon lira olarak açıklanan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili bireysel başvuruları reddetti.

AYM, meslek odaları ile Ankara Barosu’nun arasında bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü ve kişilerin yaptığı bireysel başvurularını inceledi. Kararla ilgili Hürriyet gazetesinden Oya Artmuçu’ya konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Bireysel başvurumun reddedildiğini öğrendim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne konuyu taşıyacağız” dedi.

Gerekçe yetkisizlik

Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili bireysel başvuruları ret gerekçesinin ise "kişi bakımından yetkisizlik" olduğu belirlendi. AYM, yetkisizlik gerekçesiyle başvuruları reddetti. Kararın usulden verildiği ve esasa girilmediği öğrenildi.

Beş meslek odası başvurdu

Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın Atatürk’ün vasiyeti ihlal edilerek AOÇ’de ağaçların kesilerek yapılmasına ve Çankaya Köşkü’nün de buraya taşınmasın ilişkin yüksek mahkemeye çok sayıda bireysel başvuruda bulunulmuştu. Bu kapsamda bireysel başvuruda bulunan Ankara Barosu, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı vermesine karşın AOÇ’deki inşaatın sürdüğünü, bu nedenle iç hukuk yollarının tükendiğini bildirmişti.

AOÇ arazisine yapılan binayla ilgili Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Başkanlığı (TMMOB) Ankara Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası dava açmıştı. Davanın ardından da bireysel başvuruda bulunulmuştu. AYM 2. Bölümü başvuruları dün gündemine aldı. AYM başvuruların kabul edilebilirlik incelemesiyle esasına ilişkin değerlendirmeyi birlikte yaptı. Başvuruların reddine karar verildi.

Erdoğan hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Sarayı ile ilgili Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Başkanlığı (TMMOB) Ankara Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası başta çok sayıda dava açılmıştı. Dava sayısının 150’yi bulduğu belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanken mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine ise “Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Yürütmeyi durdurdular, bu binayı durduramayacaklar. İçine girip oturacağım” demişti. Bunun üzerine hakkında AOÇ alanına ilişkin mahkeme kararlarını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyuruları da yapılmıştı.

O başvuruyu yapan başkan

konuştu: Artık tuz koktu

AYM’ye bireysel başvuruda bulunan ve bu başvurusu “kişi bakımından yetkisizlikten” reddedilen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan Hürriyet Dünyası’na kararı değerlendirdi. Candan, “Hukuk ihlali ortada karar siyasi, bu hukuksuzluğa en üst mahkemede ortak oldu. Artık tuz kokmuştur AİHM’e gidiyoruz. Eğer Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı olarak ben böyle bir başvuruyu yapmaya yetkili değilsem kim yetkili? Maliye Bakanı mı yoksa Başbakan mı? ” dedi. Candan, şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız başvurunun ne aşamada olduğunu öğrenmek için Anayasa Mahkemesi Sekreteri ile yaptığımız görüşme sonucunda bölümler baş raportörlüğünün dün yaptığı değerlendirme sonucunda, Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılan kaçak saray ve benzeri işlemlerde mahkeme kararlarının uygulanmamasına ilişkin yaptığımız başvuruya ret kararı verilmiş. Başvurumuz hukuka değil siyasete takılmış. İşin esası belli karar siyasi. Ortada mahkeme kararı var, en üst mahkemede bu hukuksuzluğa ortak olmuş durumda. Kararın gerekçelerini, oy birliği ve oy çokluğu ile mi alındığı, bize tebligat yapılınca öğreneceğiz.

AİHM’e başvuracağız

Atatürk Orman Çiftliği mücadelesini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağız. Bu hukuksuzluğa ortak olanlar, kendi sınırlarımızda yargılanamasalar da, evrensel hukuk ilkelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle, uluslararası mahkemelerde yargılanmaları için gerekirse Fizan’a kadar taşırız. Hukuk ihlali ortada karar siyasi, bu hukuksuzluğa en üst mahkemede ortak oldu.

Bu hukuksuzluk tarih önünde yargılanacak

Bu hepimizin gözleri önünde gerçekleşen hukuksuzluk süreci, Türkiye’nin otoriter rejime gidişinin göstergesidir. Kamu vicdanında yapılan bu hukuksuzluk tarih önünde yargılanacaktır. Buradan kendilerine hak hukuk payı biçenler olmasın Türkiye’deki 35 davamız devam ediyor. Burada sadece bireysel başvurumuz ret edilmiştir. Artık Atatürk Orman Çiftliği mücadelesi yeni bir kulvara giriyor, uluslararası ortama taşıyoruz. Tüm yapılan bireysel başvuruların da aynı akıbete uğradığını düşünüyorum.