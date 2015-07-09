AYM raportörü: Kumarhane de, dershane gibi özel teşebbüstü; kapatıldı, sorun olmadı

Anayasa Mahkemesi dershanelerin kapatılmasına ilişkin davada karar aşamasında. Mahkeme üyelerine dağıtılan raporda, dershanelerin kapatılması kumarhane örneği ile savunuldu, “Onlar da özel teşebbüstü” denildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın daveti üzerine dün davanın taraflarının mahkemede görüşlerini açıkladığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre duruşmada Avcı, sunumu sırasında Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan, Bakan Avcı’ya “1 milyon 50 bin lise mezunu öğrenci var. Dershaneler kapatılırsa bu öğrenciler üniversiteye nasıl hazırlanacak” diye sordu. Avcı, “Bunu halk eğitim merkezlerinde yapacağız” yanıtını verdi. Pak Eğitim İş Sendikası avukatı Mehmet Kasap, bunun üzerine “Bunun için 200 bin derslik ihtiyacı var. Bunu hangi personel ve altyapı ile yapacaksınız” sorusunu yöneltti. Bu soruya sinirlenen Avcı, “Bu soruya cevap vermek istemiyorum” diyerek topu bürokratlarına attı.

Anayasa Mahkemesi, milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmeni doğrudan ilgilendiren, hükümet ile cemaat arasında savaşa neden olan dershanelerin kapatılması düzenlemesinin iptal istemini bugün karara bağlayacak.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, yüksek mahkeme karar öncesi dün Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile sektör temsilcilerini özel duruşmada dinledi. Bu arada üyelere dağılan raportörün raporunun ayrıntısı ortaya çıktı. AYM raportörü, iptal isteminin reddedilmesini istedi. Raportör, dershanelerin kapatılmasını savunmak için kumarhanelerin kapatılmasını örnek göstererek, “Onlar da özel teşebbüstü ancak yine de kapatıldı” dedi.

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 1.3.2014 tarihli ve 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptal istemini bugün esastan görüşecek. Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan’ın daveti üzerine dün davanın tarafları mahkemede görüşlerini açıkladı. Özel oturumda Milli Eğitim Bakanlığı çıkarma yaptı. Avcı, müsteşarı Yusuf Ekin ve genel müdürleri dahil olmak üzere 12 kişi ile savunma yaptı, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeyi savundu. Avcı, “Dershaneleri çok sevdiğimiz için dönüştürüyoruz” dedi. Sektör temsilcilerinin ısrarlı soruları karşısında sıkışan Avcı, topu bürokratlarına attı.

Diğer yandan Anayasa Mahkemesi raportörünün, yasanın iptal istemine ilişkin raporu bir hafta önceden üyelere dağıldı. Alınan bilgiye göre raporda, düzenlemenin iptali isteminin tümden reddedilmesi istendi.

Bakan sinirlendi

Alınan bilgiye göre duruşmada Avcı, sunumu sırasında Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan, bakan Avcı’ya “1 milyon 50 bin lise mezunu öğrenci var. Dershaneler kapatılırsa bu öğrenciler üniversiteye nasıl hazırlanacak” diye sordu. Avcı, “Bunu halk eğitim merkezlerinde yapacağız” yanıtını verdi. Pak Eğitim İş Sendikası avukatı Mehmet Kasap, bunun üzerine “Bunun için 200 bin derslik ihtiyacı var. Bunu hangi personel ve altyapı ile yapacaksınız” sorusunu yöneltti. Bu soruya sinirlenen Avcı, “Bu soruya cevap vermek istemiyorum” diyerek topu bürokratlarına attı.

Bir sendika temsilcisinin “Örneğin benim algılama yeteneği az olan çocuğum var. Dershaneler kapatılırsa nereden ders aldıracağım” sorusuna yanıt veren MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’nin, “Bu konuda veliler, dışarıdan bir tane ders aldırabilir. Ancak birden fazla ders veren yer olursa buna izin vermeyiz” demesi ALİCAN dikkat çekti.