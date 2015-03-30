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7 ilde dershane operasyonu; 11 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bir dershaneye verilen ihalenin Kamu İhale Kanunu'na aykırı yapıldığı iddiasıyla operasyon başlattı

30 Mart 2015 15:55

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın SODES kapsamında öğrencilerin SBS'ye hazırlanması için bir dershaneye verilen ihalenin Kamu İhale Kanunu'na aykırı yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında 7 ilde 11 kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2009 yılında SODES kapsamında 500 bin lira bütçe ile 500 öğrencinin kişisel katkılarıyla SBS' ye hazırlanması amacıyla ildeki bir dershaneye ihale yapılarak verildiği ve yapılan ihalenin KİK'e aykırı olarak yapıldığı belirtildi. 

Dershanenin KİK'te belirtilen şartların yerine getirilmediği, SBS eğitimi vermesi için anlaşılan dershanenin ihale tarihinden önce faaliyet göstermediği ve söz konusu dershane ihaleyi alıp SODES projeleri uygulandıktan sonra 2012 yılında kapandığı tespit edilmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilerek soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 30.03.2015 günü Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Osmaniye ve Niğde illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde dosya kapsamında isimleri geçen İhaleye Fesat Karıştırmak TCK. Md.235, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak TCK. Md.236, Görevi Kötüye Kullanmak TCK.Md.257 suçlarını işledikleri tespit edilen 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, firar durumunda bulunan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak haksız yere ekonomik çıkar sağlayan şahıs ve organizasyonlara yönelik gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlara hassasiyetle ve titizlikle devam edilmektedir. Bu mücadelemizde vatandaşlarımızdan aldığımız büyük destek bizi son derece memnun etmekte ve motivasyon kaynağımız olmaktadır."

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