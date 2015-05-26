Dershaneler 1 Eylül'de kapanıyor, dönüşüm nasıl yaşanacak?

Dershanelerin tamamen kapanacağı 1 Eylül tarihi yaklaşırken, büyük ölçekli dershaneler, “temel lise” ruhsatı almak için çalışıyor. Ancak, “temel lise” olabilmek için gerekli kriterleri karşılaması mümkün olmayan “butik” dershaneler farklı yöntemlerle ayakta kalmaya çalışıyor. Bazıları sürücü kursu ya da KPSS kursuna dönüşürken, bazıları da önümüzdeki yıl üniversite sınavlarına hazırlık amaçlı ön kayıt almayı sürdürüyor.

Cumhuriyet’ten Deniz Ülkütekin’in haberine göre, İstanbul’daki, butik dershaneler, ortak bir yol izlemezken, hepsi kendine göre bir formül buldu.

Bir dershanenin yetkilileri, önümüzdeki yıldan itibaren ise KPSS kursu olarak hizmet vereceklerini ve LYS için hazırlık kursu açmayacaklarını söylüyor.

Bir diğer dershane yetkilisi ise tamamen farklı bir konsepte bürünerek sürücü kursu olarak faaliyet göstereceklerini belirti.

Öte yandan tamamen faaliyetlerini durdurmaya karar verenler de vardı.

Bir dershane yetkilisi, bu şartlarda yaşamalarının imkânsız olduğunu bu yüzden dershaneyi kapatacaklarını anlattı.

Aynı yetkili, ancak, “özel öğretmen istersek, farklı dersler için öğretmenleri bize yönlendirebileceğini, çünkü öğrencileri mağdur etmek istemediğini” de söyledi.

Ancak, inatla kayıt almayı sürdürenler de var. 2015-2016 öğretim yılı için kayıt yaptırıp yaptıramayacağı sorulan bir dershane yetkilisi, “ön kayıt almaya başladık” cevabını verdi.

Kursa devam

Seneye “temel lise mi, yoksa dershane olarak mı devam edeceklerini” sorulduğunda ise cevabı, “kurs olarak devam edeceğiz” oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, bir süre önce, “merdiven altı” dershanelere kesinlikle izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Ancak görünen o ki, butik dershaneler, faaliyetlerini devam ettirebilmek için her yolu denemeye kararlı, yine de herhangi bir hukuki sorun olursa, paraları iade edeceklerinin sözünü veriyorlar.

Bakanlık, bugüne kadar velileri, dershanelere kayıt yaptırmamaları konusunda uyarmıştı. Ancak temel liseye dönüşeceğini söyleyenlerin çoğu da henüz ruhsat alabilmiş değil.

Bu yüzden velilerin, çocuklarını “temel lise”ye kaydettireceklerse ilk sormaları gereken soru, kurumun ruhsat alıp, almadığı.

Avcı: Dershane meselesi bitmiştir

Dershanelerin Dönüşüm Süreci toplantısında özel okul yöneticilerine seslenen Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, şu ana kadar 276 dershanenin dönüşümünü tamamladığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, “dershane meselesi geride kalmıştır” açıklaması yaparken, 2 bin 195 dershanenin dönüşüm başvurusunu onayladıklarını söyledi. TÖDER, ÖZDEBİR, ÖZDER ve ÖZKUR-BİR tarafından düzenlenen “Dershanelerin Dönüşüm Süreci” konulu toplantıda konuşan Avcı, 276 dershanenin ise gerekli kriterleri yerine getirerek, okula dönüşme sürecinin tamamlandığını aktardı.

Avcı, sözlerine şöyle devam etti: “Bu dönüşümle birlikte özel öğretim dünden daha güçlü olacaktır. Dönüşüm sürecinde okulların daha güçlü kurumlar olması için gayret sarf etmeliyiz.”

Avcı ayrıca, temel liselere “üvey evlat muamelesi” yapılmaması gerektiğini, dönüşümünü tamamlayan okullara güvendiklerini de sözlerine ekledi.

Devrim niteliğinde

Özel okul temsilcileri ve dershane sahiplerinin de bulunduğu toplantıda, Bakanlık Müsteşarı Yusuf Tekin de söz aldı. Tekin, dershanelerin dönüşüm sürecini “devrim olarak nitelendirirken, süreci, dershane sahipleri ve özel okul yetkilileriyle birlikte yönettiklerinin altını çizdi ve “dernek temsilcileri ile gece saat birde cep telefonlarında konuşacak kadar samimi olduk. Sürece başlarken herkes endişeliydi, tedirgindi. Sonuç için birlikte karar aldığımız, birlikte çalıştığımız için, manipüle etmeye çalışanlar başarılı olamadı” dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Özel Öğretim kurumları Derneği (TÖDER) İbrahim Taşel de, dönüşüm sürecinin “yeni bir yapılanma” anlamına geldiğini söyledi. Taşel yeni dönemde yaşanacakları ise “resmi okulların yükü hafifleyecek, özel okulların sayısı artacak, kalite yükselecek, öğretmen alışkanlık ve çalışma yöntemi gelişerek okullara dinamizm kazandırılacak” sözleriyle özetledi.

401 dershane kapandı

Nabi Avcı, dönüşüm sürecindeki dershanelerle ilgili rakamları da verdi. Süreç 1 Eylül’e kadar devam edecek, bugüne kadar dönüşüm sürecinde yer alan dershanelerin rakamları ise şöyle:

Dönüşüm için başvuru yapan: 2 bin 240 / Dönüşüm programına kabul edilen: 2 bin 195 / Dönüşüm programını tamamlayan: 276 / Temel liseye dönüşen: 249 / Özel okula dönüşen: 27 / Kendi isteğiyle kapanan: 401.