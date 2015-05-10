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Anayasa Mahkemesi: MİT’in, gazetecileri sahte isimle dinlemesi hak ihlalidir

Mahkeme, gazetecilere 3 bin 500’er lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı

10 Mayıs 2015 17:57

Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteciler Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Mehmet Baransu ve Markar Esayan’ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sahte isim kullanılarak dinlenmesi sebebiyle haklarının ihlal edildiğine hükmet

AYM, gazeteciler Yasemin Çongar, Markar Esayan, Mehmet Baransu ve Ahmet Altan’ın MİT tarafından sahte isim kullanılarak dinlenmesi sebebiyle haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Bireysel başvuru üzerine verilen kararda, gazetecilerin hukuka aykırı bir şekilde dinlendiğine vurgu yapılarak, mahkeme tarafından sahte isimle verilen dinleme tedbirinin haberleşme özgürlüğüne müdahale olduğu kaydedildi. AYM, dinleme kararına dayanak yapılan CMK hükmünün Anayasa ile AİHS’ye uygun olduğunu ancak hakim kararlarında gazetecilerin gerçek isimlerine yer verilmemesi ve birtakım kod adları kullanılmasının kanuna aykırı olduğunu belirtti.

İzzettin Çiçek'in Zaman gazetesinde yayımlanan haberine göre, gazetecilere 3 bin 500’er lira tazminat ödenmesini kararlaştıran mahkeme, başvurucuların basın hürriyetinin ihlal edildiği yönündeki iddialarını ise somut delillerin sunulmadığı gerekçesiyle reddetti.

MİT, İstanbul 9’uncu, 11’inci ve 14’üncü Ağır Ceza mahkemelerinin değişik tarihteki kararları ile Çongar, Esayan, Baransu ve Altan’ın telefonlarını dinlemişti. Sahte isimlerle dinlenen gazeteciler, 10 Şubat 2012’de MİT görevlilerinin resmi belgede sahtecilik ve haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarını işledikleri gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılığın başlattığı soruşturma, MİT personelinin yargılanmasının başbakan iznine bağlanması üzerine durduruldu. 10 Ekim 2012’de MİT mensupları için Başbakanlık’tan soruşturma izni talep edildi.

Başsavcılığın talebine olumlu veya olumsuz bir cevap gelmemesi üzerine soruşturma izni verilmediği kabul edildi. Bu işleme karşı Danıştay’a itirazda bulunuldu. Bunun üzerine Başbakanlık soruşturma izni verilmemesine karar verdi. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin karara yapılan itiraz da reddedildi. Gazeteciler de AYM’ye başvurdu. Haberleşme özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, başvuruculara tazminat ödenmesine karar verdi.

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