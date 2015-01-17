Sahte isimle dinleme yapan MİT'çilere yargı yolu

Anayasa Mahkemesi, Taraf Gazetesi yazarlarını yabancı ve kod isimlerle dinleyen MİT mensuplarının yargılanmalarına izin verilmemesini hak ihlali saydı. MİT mensupları için yargılama yolu açılmış oldu.

‘Caşit ve Elizabeth...’

Bugün'den Metin Arslan'ın haberine göre Taraf Gazetesi, Şubat 2012’de MİT’in Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar, Taraf Yayın Koordinatörü ve yazarı Markar Esayan, Taraf yazarları Amberin Zaman ile dönemin Star gazetesi başyazarı Prof. Dr. Mehmet Altan’ı yabancı ve sahte isimlerle dinlediğini ortaya koyan mahkeme kararlarını yayınlamıştı. Belgelere göre, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı 2008-2009 yıllarında terör ve ülke aleyhine yürütülen casusluk faaliyetlerinin önlenmesi gerekçeleriyle İstanbul 11. ve 14. Ağır Ceza mahkemelerinden dinleme talep etti. Mahkemeler de söz konusu dinleme kararlarını verdi.



T24, "MİT'in sahte isimle gazeteci dinlemeyi hâkimlerle koordineli yaptığına" dair ifadelerin yer aldığı belgeyi ortaya çıkarmıştı. Dinleme kararlarında Ahmet Altan için “Caşit”, Yasemin Çongar için “Elizabeth”, Amberin Zaman için “Demi”, Mehmet Altan için “Pastör” gibi sahte isimler kullanıldı.

‘Erdoğan izin vermedi’

Dinleme skandalının ortaya çıkmasının ardından hedefteki gazeteciler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık, MİT mensupları hakkında soruşturma başlattı. Ancak MİT Yasası’na göre MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken görevin niteliğinden doğan veya görevi ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarında soruşturma yapılması Başbakan'ın iznine bağlı olduğu için dosya dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'a gitti.

İstanbul Başsavcılığı, MİT mensupları hakkında ‘resmi belgede sahtecilik, haberleşmenin gizliliğini ihlal ve görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma yürütmek için izin istemişti. Ancak Erdoğan, MİT mensupları hakkında soruşturma izni vermedi.

‘İdare mahkemesi iptal etti’

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Karara yapılan itirazı Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti. Karar kesinleşti. Soruşturma süreci devam ederken Mehmet Altan’ın avukatının açtığı dava üzerine Ankara 12. İdare Mahkemesi, Başbakan Erdoğan’ın MİT mensupları hakkında soruşturma izni vermemesine ilişkin kararı iptal etti. Başbakanlık’ın Danıştay’a yaptığı yürütmeyi durdurma talebi ise reddedildi.

‘AYM hak ihlali dedi’

Taraf Gazetesi avukatları ile Mehmet Altan’ın avukatı Ergin Cinmen, kapatılan soruşturmayla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, ismi geçen gazetecilerin Anayasa’daki özel hayatın gizliliği, haberleşme ve hak arama hürriyetleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre özel hayat ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini savundu. AYM, geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda ihlal kararı verdi. Gerekçeli kararın tamamlanmasının ardından dosya gereğinin yerine getirilmesi için ilgili mahkemeye gönderilecek.

MİT: Sahte isimle gazeteci dinlemeyi hâkimlerle koordineli yaptık!