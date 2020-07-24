Anayasa Mahkemesi, milletvekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları için yapılan başvuruları "yetkisizlik" gerekçesiyle reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekillikleri düşürülen HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yapılan başvuruları, 'yetkisizlik' gerekçesiyle reddetti.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven ile Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın haklarında verilen hapis cezalarının kesinleşmesi üzerine vekilliklerinin düşürülmesinin ardından AYM'ye yapılan başvuru reddedildi.

AYM, iki vekilin üyeliğinin, mahkeme kararının TBMM'ye bildirilmesi sonrasında gerçekleştiğini, Anayasa'nın 84. Maddesi’nden yer alan sebeplerden biri ile düşme söz konusu olmadığı için, yetkisizlik gerekçesiyle başvurunun reddine karar verdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, kararında, Anayasa’nın 'iptal istemi'ne dair 85’inci maddesi olan "Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içerisinde kesin karara bağlar" hükmüne atıf yapan AYM, milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin 84’üncü maddenin 1, 3 ve 4’üncü fıkraları yönünden yetkili olduğuna işaret etti.

AYM, Güven ve Musa Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülmesinin ise 84’üncü maddenin “kesin hüküm giyme veya kısıtlanma” gerekçelerini içeren ikinci fıkrasına göre gerçekleşmesinin başvuru yapma imkanı tanımadığına işaret ederek, "yetkisizlik" nedeniyle başvurunun oy birliğiyle reddine karar verdi.

Ne olmuştu?

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz Musa Farisoğulları için, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ise Leyla Güven için vekilliklerinin düşürülmesi kararında Anayasa’nın 7 maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle 10 Haziran’da AYM’ye başvurulmuştu.