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AYM, vekillikleri düşürülen HDP'li Farisoğlları ve Güven'in itirazını reddetti; CHP'nin infaz paketi başvurusunu esastan görüşecek

25 Haziran 2020 13:56

Anayasa Mahkemesi, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğlulları'nın milletvekilliğinin düşmesine yönelik kararın iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi CHP'nin infaz paketindeki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.

HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nun başvuruları Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Güven ve Farisoğlulları vekilliklerinin düşürülmesinin iptali ve iadesi için başvuru yapmıştı. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. AYM yetkinin kendisinde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin gündemindeki bir diğer başlık ise CHP'nin infaz yasasındaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruydu. İlk incelemesini tamamlayan mahkeme başvuruyu esastan görüşmeye kararı aldı.

Anayasa Mahkemesi ayrıca "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"nda yer alan "şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez” hükmünün Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu da inceledi. Mahkeme başvuruyu ileri bir tarihte sonuçlandırmayı kararlaştırdı.

CHP'nin başvurduğu maddeler

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, infaz paketiyle hakkındaki başvuruları sonrası şunları söylemişti:

“Biz bu başvuruda Terörle Mücadele Kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasına girenlerin de yararlanmasını istedik. TCK’nın 314. maddesinin 3. fıkrasından ceza alanların da denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmeden yararlanmasını istedik. TCK 220. maddesi 6., 7., 8. fıkralarından hüküm giyenlerin de yararlanmasını istedik. Yani düşüncesini sosyal medya, görsel yazılı medya yoluyla ifade edenler bundan yararlansın. Hırsız, arsız gaspçı, infaz indiriminden yararlanırken düşüncesini Twitter’dan yayınlayanın bu indirimden yararlanmaması hakkaniyete sığmaz dedik. Miting yapma, toplantıya katılma, kitap yazma, hatta basılmamış kitaptan ceza alanlar bu indirimden yararlansın dedik. Yani hırsızın yararlandığı indirimden gazeteciler yararlansın dedik. Darpçının, gaspçının, arsızın yararlandığı indirimden yazarlar, düşüncesini ifade edenler yararlansın dedik.”

“Kasten adam öldürme-yaralama, işkence, cinsel saldırı, özel hayatın gizliliği, uyuşturucu imal ve ticareti, devlet sırları ve casusluk suçları denetimli serbestlik ve koşullu salıvermeden yararlanmasın. Bunun dışındaki suçlarda denetimli serbestlik 2/3’den 1/2’ye insin diye başvurduk. Bu suçların indirimden muaf tutulmasını yüksek mahkemeye taşımadık.” 

 

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