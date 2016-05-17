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Anayasa Mahkemesi, Mehmet Baransu'nun başvurusunu bugün görüşecek

Gazeteci ve yazarlar, Anayasa Mahkemesi'ne, Mehmet Baransu'nun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu

17 Mayıs 2016 03:31

Balyoz'da kumpas soruşturmasında “devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etme” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, dışında kullanma, hile ile alma, çalma” suçlamasıyla 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski Taraf muhabiri ve yazarı Mehmet Baransu'nun Anayasa Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru bugün görüşülecek.

Mehmet Baransu'nun avukatı Sercan Sakallı, daha önce yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin başvuruyu incelemek için çok geç kaldığını belirterek, müvekkilinin 15 ayı bulan tutukluluğunu da göz önünde bulundurarak Can Dündar-Erdem Gül kararının tekrarlanmasını ümit ettiğini söylemişti.

Baransu'nun avukatı Sercan Sakallı, Anayasa Mahkemesi'ni yazdığı 5 Mayıs 2016 tarihli dilekçesinde, müvekkilinin hak ihlaline ilişkin başvurusunun ivedilikle gündeme alınmasını, aksi taktirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerini söylemişti.

Aralarında Hasan Cemal, Prof. Baskın Oran, Murat Belge, Yasemin Çongar, Cengiz Çandar ve Yavuz Baydar'ın da bulunduğu 70 gazeteci ve yazar, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Mehmet Baransu'nun tutuksuz ve adil yargılanması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) çağrı yaparak imza kampanyası başlatmıştı.

 

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