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Anayasa Mahkemesi: Haşim Kılıç'ın resmi Twitter hesabı yok

Anayasa Mahkemesi, Başkan Haşim Kılıç adına çok sayıda Twitter hesabı olduğunu, ancak Kılıç'ın herhangi bir Twitter hesabının bulunmadığını açıkladı

12 Nisan 2014 01:17

Anayasa Mahkemesi'den yapılan açıklamada, mahkeme başkanı Haşim Kılıç adına çok sayıda sahte Twitter hesabı açıldığı belirtilerek, Haşim Kılıç'ın aktif olarak kullandığı bir Twitter hesabının bulunmadığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklama şöyle; 'Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç’ın adı ve fotoğrafı kullanılarak çeşitli Twitter hesapları açıldığı ve bu sahte hesaplardan Sayın Başkan adına mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç’ın hali hazırda aktif olarak kullandığı her hangi bir Twitter hesabı bulunmamaktadır. Bu nedenle, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söz konusu sahte hesaplara itibar edilmemesi saygıyla duyurulur.'

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