Twitter'ın engellenmesinin "temel insan haklarına aykırı" olduğuna hükmeden, bu nedenle hükümetle gerginlik yaşayan Anayasa Mahkemesi Twitter hesabı açtı. Anayasa Mahkemesi'nin Twitter hesabının resmi adresi @AYMBASKANLIGI

8 Nisan'da açılan AYM'nin resmi twitter hesabı daha şimdiden 3 bin takipçiye ulaştı. AYM'nin Twitter hesabından bugüne kadar dört tweet atıldı. Tweetlerde, AYM'nin o günkü çalışma gündemi ya da Başkan'ın yapacağı resmi görüşmeler yayınlanacak

Resmi internet sayfasına da konuldu

Anayasa Mahkemesi, resmi internet sitesine de Twitter hesabına ilişkin link koydu. Ana sayfada Twitter'ın simgesi olan mavi kuşun yanında "takip et" işaret ve resmi Twitter adresi yer aldı.

AYM'nin takip ettiği tek hesap

Anayasa Mahkemesi'nin Twitter hesabının tek takip ettiği hesap ise Twitter'ın doğrulanmış hesaplarla ilgilenen 'Verified Accounts' hesabı... Bu hesabı takibe başlayan AYM, böylece Anayasa Mahkemesi'nin gerçekten böyle bir Twitter hesabı açtığını göstermek ve hesabın bir an önce 'doğrulanmış hesap' olmasını istiyor.

Takipçi sayısı hızla artıyor

Anayasa Mahkemesi'nin twitter hesabının takipçisi sayısı da hızla artıyor. Haberi yayına aldığımız sırada üç bin civarında olan takipçi sayısı çok kısa süre içinde 7 bini geçti.