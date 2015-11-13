"Anayasa Mahkemesi 'E-bilete devam' dedi ama Passolig'i iptal etti" iddiası: Taraftarlar maça nasıl girecek?

Anayasa Mahkemesi, e-bilet uygulamasının iptal istemini reddetti. Ancak e-biletin 'Passolig' gibi üçüncü şahıslara satılamayacağına hükmetti. Peki ama Aktifbank'tan 'Passolig' kartı alan 1 milyonun üzerinde taraftar şimdi ne yapacak? Bankaya başvurup kartlarını mı iptal edecek? Ödedikleri 29 liralık yenileme ücretleri ne olacak? Taraftar artık maçlara nasıl gidecek?

Davayı açan Taraftar Dayanışma Merkezi Avukatı Cem Cihan, "Öncelikle taraftar şunu bilsin ki maç biletlerinin satışında e-bilet uygulaması devam edecek. Ama Passolig sona erdi" dedi. Cem Cihan, "Şimdi stadyum girişlerinde sadece adını soyadını, T.C kimlik numarasını vererek, biletini alabilecek. Ama Federasyon yeni düzenleme yapıncaya kadar taraftarın kupa maçlarında olduğu gibi kağıt bilet ile maçlara girişi sağlanmalıdır" diye konuştu.

Taraftar Hakları Dayanışma Merkezi, e-bilet uygulamasıyla ilgili Ankara 16. Tüketici Mahkemesi’nde dava açmıştı. 16. Ticaret Mahkemesi de uygulamanın durdurulmasına karar vermiş ve düzenlemenin dayanağı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un ilgili maddelerinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Hem ret, hem iptal

AYM, dünkü oturumunda Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un, e-bilet uygulamasına olanak tanıyan hükümlerinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetti. Ancak yasanın federasyonların, elektronik kart bilgilerinin klüpler adına reklam ve pazarlanmasındaki yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebileceğine ilişkin hükmün iptaline karar verdi.

Avukat Cem Cihan: Passolig iptal oldu

Taraftar Hakları Dayanışma Merkezi adına e-bilet ve Passolig'in iptali için dava açan Avukat Cem Cihan, Hürriyet'ten Aysel Alp'e konuştu. Cihan, "AYM'nin bu kararıyla elektronik bilet uygulaması sürecek ancak klüplerin bilet satış hakkı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tek bir bankaya pazarlanamayacak. Çünkü AYM, kanunun TFF'nin yetkisini üçüncü kişilere devretme yetkisini iptal etti. Passolig kartını satan Aktifbank, burada üçüncü kişidir. Dolayısıyla elektronik kart sistemi üzerinden e-bilet devam edecek ama Passolig kart iptal oldu" dedi.

Passolig sahibi taraftarlar ne yapacak?

Passolig internet sitesindeki bilgilere göre yaklaşık 321 bini Galatasaray, 317 bini Fenerbahçe, 217 bini Beşiktaş, 85 bini Torku Konya, 81 bini Trabzon olmak üzere bir milyonun üzerinde taraftarın 'Passolig' kartı almış bulunuyor.

Bu taraftarlar şimdi ne yapacak? Taraftar Hakları Dayanışma Merkezi Avukatı Cihan, Aktifbank'ın taraftarın başvurmasına gerek kalmaksızın bu kartların ve buna dair sözleşmelerin banka tarafından iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Bu iptalin gerçekleşmesi için de Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçmesini istedi.

Cihan, "1 milyon taraftarın mağdur olmaması için bankanın bu sezon için aldığı 29 liralık kart yenileme ücretlerini de iade etmesi gerekiyor. Hem Passolig kartlarının iptali, taraftardan alınan ücretlerin iadesi hem de bankanın elindeki bu kişisel taraftar bilgilerinin imha edilmesi için federasyonu göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

Taraftar maç biletini nasıl alacak?

Peki ama AYM'nin bu kararından sonra vatandaş maçları izlemek için bileti nasıl alacak? Cihan, passolig almak için taraftarın, anne kızlık soyadı, adresi gibi pek çok kişisel bilgisini Aktifbank'a vermek zorunda kaldığını belirterek, "Şimdi stadyum girişlerinde sadece adını soyadını, T.C kimlik numarasını vererek, biletini alabilecek. Ama Federasyon yeni düzenleme yapıncaya kadar taraftarın kupa maçlarında olduğu gibi kağıt bilet ile maçlara girişi sağlanmalıdır" dedi.

Cihan, stadyumlarda turnike giriş ve çıkış kontrollerinin de yine federasyon tarafından yapılacağını vurguladı.

KULÜPLERİN, PASSOLİG SÖZLEŞMELERİ DE SONA ERDİ

Avukat Cihan, AYM kararı ile klüpleri de Passolig için Aktifbank ile yaptıkları 5-10 yıllık sözleşmelerden kurtardıklarını söyledi. Cihan, "5-10 yıllık bu sözleşmeler de sona ermiş oldu. Çünkü 'passolig' uygulaması tamamen ortadan kalktı. Klüpler, banka ile ticari bir takım anlaşmalar yapmış iseler, para almış iseler bunları da 'ticari sözleşmenin' gerektirdiği şekilde çözeceklerdir. Ancak taraftar açısından passolig kart, diye birşey kalmadı" diye konuştu.