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Anayasa Mahkemesi 'Passolig' kararını açıkladı

Maçlara girişlerde Passolig uygulamasının iptali yönünde açılan davada AYM kararını verdi

12 Kasım 2015 18:42

Anayasa Mahkemesi, Passolig uygulamasına ilişkin kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme, Passolig'in iptali yönünde açılan davayı reddetti. Passolig uygulaması devam edecek.

Taraftar Hakları Dayanışma Derneği’nin, Passolig uygulamasının ihtiyati tedbir kararıyla durdurulması ve iptali talebiyle açtığı  davada Ankara 16. Tüketici Mahkemesi uygulamamnın 6222 sayılı  Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un bazı maddelerine aykırı olduğunu tespit ederek konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Anayasa Mahkemesi ilk incelemesinde davayı esastan görüşme kararı almıştı. Davayı bugün görüşen Anayasa Mahkemesi, Passolig uygulamasının devam etmesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla alındı. 

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un, 5. maddesinin 4 numaralı fıkrasının, iptali istenen hükümleri özetle şöyle idi:

- Bilet alacaklar için elektronik kart oluşturulur.
- Bilet satışları bu kartlar üzerinden yapılabilir.
- Maça gireceklerin kontrolü ev sahibi kulübe aittir.
- Federasyonlar merkezi kontrol sistemi oluşturur.
- Federasyonlar konuyla ilgili yetkilerini devredebilir.

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