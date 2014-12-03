'Anayasa Mahkemesi bana Twitter'dan edilen küfürlere çözüm bulsun'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, seçim barajı tartışmalarına ilişkin, "Tamamen yetkisiz ve yok hükmünde bir işlemdir. Anayasa Mahkemesi'nin bunu yapacağını sanmam" diye konuştu.



Burhan Kuzu, Kırıkkale Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye için başkanlık sistemi modeli" konulu konferanstan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın seçim barajıyla ilgili bireysel başvuru konusunda yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin sorusu üzerine Kuzu, Kılıç'ın böyle bir açıklamayı yaptığına inanmak istemediğini dile getirdi.

'Seçim barajını iptal etme mümkün değildir'

Kılıç'ın böyle bir açıklamayı yapmaması gerektiğini söyleyen Kuzu, şunları kaydetti: "Açıklama sonrasında tepkimizi çok açık, net ve sert bir şekilde verdik. Kılıç sonradan yaptığı açıklamada 'böyle bir şey demedim çalışma devam ediyor' deyince artık tartışmanın bir anlamı kalmadı. Hakikaten 'tüyler ürperten yorum bana ait değildir gazeteciye aittir' açıklamasını keşke daha önce yapsaydı. İki gün sustuktan sonra gelen aşırı eleştiriler karşısında mı yaptı onu bilemiyorum. Kılıç’ın yaptığı düzeltmeyi, açıklamayı biz doğru ve samimi sayıyoruz. Sonucu bekleyeceğiz. Bu şekilde bir yöntemle, işin sonucu yüzde 10’luk seçim barajını iptal etme, yürürlükten kaldırma mümkün değildir.



Olacak bir şey değildir. Yaptım oldudan başka bir şey değildir. Tamamen yetkisiz ve yok hükmünde bir işlemdir. Yapacaklarını sanmam. Yaparlarsa da dediğim şekilde sonuç budur. O zaman bu memlekette hiçbir kurumu yerinde tutamazsınız. Her kurum fiili durumlar oluşturur kendine göre, Türkiye’nin yaşama imkanı kalmaz. Yargı bu işin başını çekmemeli."

'Bana Twitter'dan ağır küfürler var, Anayasa Mahkemesi bunlara bir çözüm bulsun'

Kuzu, bireysel başvurunun Anayasa Komisyonu Başkanı olarak kendi dönemlerinde geldiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bireysel başvuru yetkisini bu mahkemeye biz verdik. AK Parti döneminde verildi. Çok emeğim var. O kurum Türkiye’ye yakışır şekilde kullanılsın diye. Anayasa Mahkemesine benim bireysel başvurum var, 6-7 ay önceden verilmiş. Hala bir ses yok. Eğer hakikaten Anayasa Mahkemesi'nin vakti varsa benim talebime bir karar versin. Bana twitterdan ağır küfürler var. Anayasa Mahkemesi evvela bunlara bir çözüm bulsun. İnsanların onuru yüzde 10’luk barajdan daha mı aşağıda."

Kuzu, açıklamalarının ardından öğrencilere "Türkiye için başkanlık sistemi" konulu konferans verdi.