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Politika

Anayasa Komisyonu'ndan 'bayram müjdesi' açıklaması

AKP, CHP ve MHP'li üyeler uzlaşılan noktalarda bir anayasa değişikliği yapılabileceğini açıkladı

19 Ağustos 2016 20:57

AKP, CHP ve MHP’nin Anayasa Komisyonu temsilcileri Anayasa değişikliğine ilişkin olumlu haberi ’bayram müjdesi’ olarak verebileceklerini açıkladı.

AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ın, mini anayasa çalışmaları çerçevesinde 5. toplantı sonrası TBMM’de açıklama yaptı.

Gül, Tezcan ve Parsak uzlaşılan noktalarda bir anayasa değişikliği yapılabileceğini, Kurban Bayramı öncesinde ’bayram müjdesi’ olarak bu haberi verebileceklerini ümit ettiklerini söylediler.

 

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