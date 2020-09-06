Anayasa hukukçusu Şirin: Ölüm cezası yasağı getiren BM protokolünde 'çıkma' hükmü yok, Türkiye 2006'da taraf oldu; geçmiş olsun

T24 Haber Merkezi

MHP Genel Başkani Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam konusunda tartışmalar devam ediyor.

Anayasa hukukçusu Tolga Şirin, ölüm cezasının Türkiye'nin 2006'da taraf olduğu BM sözleşmesi nedeniyle getirilemeyeceğini söyledi.

MHP lideri Bahçeli'nin "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir'' sözlerinin ardından, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da "Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız" demişti.

AKP'li Özkan'ın sözlerine karşılık veren Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Doçenti Tolga Şirin, ölüm cezası yasağı getiren Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye ek 2 numaralı Seçimlik Protokol'de "çıkma" hükmünün olmadığını söyleyerek, ''Taraf olurken çıkamayacağınızı kabul ettiğiniz varsayılır. Türkiye, 2006'da taraf olmuştur. Geçmiş olsun'' dedi.

TIKLAYIN: Devlet Bahçeli: İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir

TIKLAYIN: AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Vatandaşlarımız idam cezası istiyorsa, biz de TBMM'de gereğini yapmak zorundayız