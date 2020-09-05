AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Vatandaşlarımız idam cezası istiyorsa, biz de TBMM'de gereğini yapmak zorundayız

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız" dedi

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizlide MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam cezası tartışmalarına değindi.

Özkan, şunları ifade etti: "Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız.

Uluslararası hukuk da buna saygı duymak zorunda. Biz de gereğini en yakın zamanda hayata geçirmek suretiyle yapacak, toplumsal barışımıza, vatandaşlarımızın adalet beklentisine uygun hukuk inşaası üretmeye devam edeceğiz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir" ifadelerini kullanmıştı.

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