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Anayasa hukukçusu Kaboğlu: ‘Terörist sakızı’ hukuk dışı işlem ve eylemlerinizi örtemez

"Ekrem İmamoğlu’na kumpas girişiminin nedeni seçimleri kaybetme korkusu"

27 Aralık 2021 12:53

Anayasa hukukçusu CHP'li İbrahim Kaboğlu, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personellerine, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatılmasına ilişkin olarak, "Terörist sakızı’ hukuk dışı işlem ve eylemlerinizi örtemez" değerlendirmesini yaptı. 
 
Kaboğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu’na kumpas girişiminin nedeni seçimleri kaybetme korkusu. Anayasa yıkımına hayır diyenleri ‘terörist’ olmakla suçlayanlar, Kanal gibi İstanbul'u yıkım projelerine karşı çıkanlara da aynı yöntemi kullanıyor. ‘Terörist sakızı’ hukuk dışı işlem ve eylemlerinizi örtemez" ifadesini kullandı. 
TIKLAYIN | İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye "terör" teftişine ilişkin açıklama

TIKLAYIN | İçişleri Bakanlığı: İBB personellerine terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönündeki iddialarla ilgili teftiş başlatıldı

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