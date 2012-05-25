T24 LogoT24 Logo
Politika

Anayasa eşitlik maddesinde kilitlendi

CHP ve BDP, ‘eşitlik’ maddesinin çözülmeden bir sonraki maddeye geçilmesine sıcak bakmıyor

25 Mayıs 2012 01:35

- Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu ‘Eşitlik’ maddesinde kilitlendi. CHP ve BDP’nin   konulmasını istediği ‘cinsel yönelim’ ifadesinde  uzlaşma bugünde sağlanamadı. AKP ve MHP, ‘cinsel yönelim’ konusundaki tutumlarından ileri adım atmadı. AKP,  ‘cinsel yönelim’ ifadesinin gerekçeye uluslararası sözleşmelere referans yaparak konulabileceğini tartışıyor. CHP,  cinsel yönelim ifadesi gerekçe de olacaksa da mutlaka açık ve net yer almalı diyor. Son 10 gündür atlatılamayan kriz komisyonun pazartesi günü yapacağı toplantıya bırakıldı.

 

Batum’dan 1961 Anayasası önerisi

 

CHP’nin komisyon üyesi Anayasa Profesörü Süheyl Batum, eşitlik maddesi için 1961  Anayasası önerisini getirdi.Anayasa’nın  ‘Eşitlik’ başlıklı 12. Maddesi şöyle: “Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz”.

 

Türmen:  Uzlaşma sağlamaya yönelik  çabalar devam ediyor

 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bugünkü toplantısında, "Eşitlik, ayrıcalık yasağı, ayrımcılık yasağı ve pozitif ayrımcılığı" düzenleyen maddeye ilişkin uzlaşma sağlama yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

 

Yazılı açıklama yapan Türmen,  "Toplantıda maddenin bütünü üzerinde bir uzlaşı sağlama çabaları devam etmiştir. Bu konudaki değişik görüşler ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Dört siyasi partinin bir uzlaşıya varması için belirli bir süreye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Uzlaşıya varma süreci ve yazım komisyonu çalışmaları devam etmektedir"  dedi. 

 

ETİKETLER

anayasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24