Anayasa eşitlik maddesinde kilitlendi

- Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu ‘Eşitlik’ maddesinde kilitlendi. CHP ve BDP’nin konulmasını istediği ‘cinsel yönelim’ ifadesinde uzlaşma bugünde sağlanamadı. AKP ve MHP, ‘cinsel yönelim’ konusundaki tutumlarından ileri adım atmadı. AKP, ‘cinsel yönelim’ ifadesinin gerekçeye uluslararası sözleşmelere referans yaparak konulabileceğini tartışıyor. CHP, cinsel yönelim ifadesi gerekçe de olacaksa da mutlaka açık ve net yer almalı diyor. Son 10 gündür atlatılamayan kriz komisyonun pazartesi günü yapacağı toplantıya bırakıldı.

Batum’dan 1961 Anayasası önerisi

CHP’nin komisyon üyesi Anayasa Profesörü Süheyl Batum, eşitlik maddesi için 1961 Anayasası önerisini getirdi.Anayasa’nın ‘Eşitlik’ başlıklı 12. Maddesi şöyle: “Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz”.

Türmen: Uzlaşma sağlamaya yönelik çabalar devam ediyor

Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bugünkü toplantısında, "Eşitlik, ayrıcalık yasağı, ayrımcılık yasağı ve pozitif ayrımcılığı" düzenleyen maddeye ilişkin uzlaşma sağlama yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Türmen, "Toplantıda maddenin bütünü üzerinde bir uzlaşı sağlama çabaları devam etmiştir. Bu konudaki değişik görüşler ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Dört siyasi partinin bir uzlaşıya varması için belirli bir süreye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Uzlaşıya varma süreci ve yazım komisyonu çalışmaları devam etmektedir" dedi.