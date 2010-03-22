Anayasa değişiklik paketi görüşmeleri başlıyor

T24 - Başbakan Erdoğan, Anayasa değişiklik paketinin muhalefete sunulması öncesinde son kez hukukçu kurmaylarıyla biraraya geldi.



AKP Genel Merkezi'nde yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda paketin son şeklini aldığı belirtilirken, hükümet bugün Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere gidecek.



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ilk olarak saat 10.00'da CHP grubuna gidecek. Saat 12.00'de BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Atay ile, saat 13.30'da da MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ile görüşülecek.



Öte yandan, AKP Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası Adana Milletvekili Ömer Çelik'ten kısa bir açıklama geldi. Basın mensuplarının sorusu üzerine, ''Yarın (bugün) muhalefet partilerine taslağı sunduktan sonra detayları sizinle paylaşacağız'' dedi.



Pakette, 12 Eylül darbecilerine yargı yolunu açan anayasanın 15. maddesinin değiştirilmesi, HSYK'nın yapısının değiştirilmesi, askere sivil yargı yolu açılması, siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.





