"Anayasa'da İslam olsun" diyen Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’la ilgili takipsizlik kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” diyen eski Ayasofya Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın bu sözlerine ilişkin Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) şikâyeti üzerine başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Boynukalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni anayasa çalışmaları kapsamında laikliğin anayasada yer almamasını isteyerek “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslamdı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” dedi. Açıklamanın ardından Boynukalın’a sosyal medyadan tepki yağdı.

HKP avukatları, Mehmet Boynukalın’ın söz konusu paylaşımı ve diğer sosyal medya paylaşımlarından dolayı hakkında “Anayasayı İhlal”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Kanunlara Uymamaya Tahrik”, “Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma”, “Görevi Kötüye Kullanmak” ve “Suçu ve Suçluyu Övme” suçlarını işlediğini belirterek 12 Şubat 2021’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Haziran’da “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. İfade özgürlüğüne ilişkin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bazı kararlarına atıf yapan savcı, “paylaşımlarda yer alan düşünce açıklamalarının T.C. Anayasa’sınca teminat altına alınmış olan ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırları kapsamında yer aldığını” savundu.

Kararda, Boynukalın’ın paylaşımlarının kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturabilecek nitelikte olmadığı, bu hayliyle halkın kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne dilekçe vererek, karara itiraz etti. Çolak, İtiraz dilekçesinde savcılık makamınca soruşturmanın yasada yer alan usul ve esaslara uyulmadan, gerekli özeni içerir nitelikte olmadığına dikkat çekerek kopyala-yapıştır kaleme alındığını belirtti.

ankaragazetecisi.com'da yer alan habere göre, CMK 160’ncı maddesinde yer alan Cumhuriyet Savcısı’nın görevini anımsatan Çolak, şunları kaydetti:

“Savcılık makamınca, emredici nitelikte olan normlara uyulmamış ve suç duyurusuyla ilgili olarak herhangi bir delil toplamamış, hatta öyle ki; şüphelinin ifadesinin alınması bir yana, kimlik tespiti dahi yapılmamıştır.”

Boynukalın’ın Anayasa’nın laiklik ve değiştirilemez ilkelerini ortadan kaldırmaya yönelik, halka karşı kindar bir güruh oluşturacak söylemlerde bulunduğunu kaydeden Çolak, Boynukalın hakkında “Kovuşturmaya Yer Olmadığına” dair kararın kaldırılarak soruşturma yapılması, ifadesinin alınması ve kamu davası açılmasını talep etti.

TIKLAYIN | "Anayasa'da İslam olsun" diyen Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a tepkiler büyüyor: Hakkında adli ve idari süreç başlatılması istendi

TIKLAYIN - Ayasofya'nın baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın: Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün, Anayasa'da İslam olsun