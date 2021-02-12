"Anayasa'da İslam olsun" diyen Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a tepkiler büyüyor: Hakkında adli ve idari süreç başlatılması istendi

Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkesi ve anayasanın değiştirilemez maddesi “laikliğin” çıkarılmasını talep etmesi tepki çekti. Demokratik bir anayasa için laikliğin temel unsur olduğu anımsatılarak Boynukalın’ın yaptığı açıklamalarla suç işlediği hakkında adli ve idari süreç başlatılması gerektiği vurgulandı.

Boynukalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni anayasa çalışmaları kapsamında laikliğin anayasada yer almamasını isteyerek “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslamdı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” dedi. Açıklamanın ardından Boynukalın’a sosyal medyadan tepki yağdı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Kadın Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Necla Arat, " Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu şahıs için soruşturma açmasını bekliyor, ayrıca laik Cumhuriyetin savcılarını göreve davet ediyorum" derken; Cumhuriyet Kadınları Derneği Kurucu Genel Başkanı, Avukat Şenal Sarıhan, "Demokratik bir anayasa ve yaşam için laiklik en temel unsurdur. Halkın dini inançlarına göre devlet önünde çifte standarda maruz kalmasını engeller. Eşitliği besler. İnsanın insana saygısını güçlendirir. Din ve düşünce özgürlüğü için bir güvencedir. AKP, yeni anayasa söylemini, esas olarak yeni bir mecelle yaratma amacı ile gündeme getirmektedir. Mevcut yasal düzenlemelerimiz bugün iktidarın sayısal gücü açısından buna izin vermeyecektir. Ancak daha önemli bir engelin, halkın bu konudaki kararlı tutumu olacağı inancındayım" görüşlerini paylaştı

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu da, "Laiklik ilkesi demokrasinin, insan haklarının ve kadın haklarının güvencesidir" diyerek, "Özgür düşüncenin, demokrasinin ve kadın haklarının güvencesi olan laikliğin korunmasına, yaşamın her alanında aklın, bilimin önderliğinin kabul edilmesine bugün her zamandan çok ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Ayasofya'nın baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın: Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün, Anayasa'da İslam olsun