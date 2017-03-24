'Anarşistler ve IŞİD' beyazperdeye taşınıyor

Ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal, IŞİD'i konu alan bir filmde oynayacak.

Hollywood Reporter'da yer alan habere göre Gyllenhaal, bir Ortadoğu dramasını anlatan ve yönetmen Daniel Espinosa'nın yöneteceği filmle yeniden biraraya gelecek.

Gyleenhaal'ın Life filminde birlikte çalıştıkları Daniel Espinosa'nın yöneteceği film, Rolling Stone yazarı Seth Harp'ın şubat ayında Rojava'ya yaptığı ziyareti ve IŞİD'e karşı savaşan Amerikalı gönüllüleri, sosyalistleri, anarşistleri yazdığı makaleye dayanıyor.

Filmin çekimlerine ne zaman başlanacağı belli olmazken ikilinin bilimkurgu-gerilim filmi Life, 24 Şubat'ta vizyona girecek.