ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi: AKP’ye oy verenler de bunaldı ama bunlar Akşener’in partisine gitmiyor

Türkiye’deki 4 eğilimin mimarı, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kurucusu olduğu Anavatan Partisi’nin (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, AKP'ye oy verenlerin bunaldığını ifade ederek, Türkiye'deki şu anki şartların ANAP'ın kurulduğu yıllardaki şartlarla aynı olduğunu söyledi. Çelebi, “O dönem Kenan Evren vardı, yönetim baskıcıydı. Şimdi de Erdoğan var. İkisi de ‘E’ ile başlıyor zaten” dedi.

Meral Akşener’in Genel Başkanı olduğu İyi Parti'nin AKP’den oy alabilecek yapıya sahip olmadığını belirten Çelebi, “AKP'den oy alamayacak hiçbir yapı bu işe hizmet etmez. AKP'den oy almak lazım. Bizim AKP’de oyumuz ve karşılığımız var” diye Konuştu.

ANAP Genel Başkanı Çelebi, T24’e yerel seçimler ile 2019 seçimleri için büyük bir mücadele başlattıklarını anlattı. Kurucu genel başkan Turgut Özal’ı referans aldıklarını ve ekonomiden iç ve dış siyasete kadar hoşgörü, uzlaşı kültürü için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Çelebi, ANAP’ın seçimlere girebilecek şartları taşıdığını belirtti. 16 Nisan referandumunda yer aldıkları 'Hayır' blokunda vatandaşların ANAP’a olumlu yaklaştığına dikkat çeken Çelebi, Aydın’ın bazı ilçelerinde ünlü ANAP selamı ile karşılaştıklarını da ifade etti.

Teşkilat toplantıları gerçekleştiren ANAP’ın, eski bakan ve milletvekillerine çağrısına ilk yanıt veren Emre Kocaoğlu oldu. Kocaoğlu, ANAP’ın dört eğilimine bugün çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Çelebi’nin T24’e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Bazı partilerin seçimlere katılmama durumu var”

"Biz seçimlere şu an katılabilecek bir partiyiz. Türkiye genelinde teşkilatlanmamızı bu senenin sonuna kadar bitirebiliriz. Bazı partilerin seçimlere girememe durumu var. Seçime katılabilen de herkesin ve herkesin siyaset yapabileceği nadir partilerden bur tanesi Anavatan Partisi. Herkesin kendine ait hissedeceği ve yadırgamayacağı geçmişte de referansı iyi bir parti. Güzel kadromuz var. Biz seçime girme işini referandumda tamamlamıştık. Ciddi bir CHP’den sonra kurumsal olarak Hayır blokunda katkı veren biziz. Bazıları şu an yeni parti kuranlar sadece Batı’da belirli bölgede program yaptılar, biz Anadolu’da, Güneydoğu ve Doğu’da da çalışma yaptı.

“ Kesinlikle iktidar değişimi olacak”

Önümüzdeki dönem kesinlikle bir iktidar değişimi olacak. Biz bunu görüyoruz vatandaşta. Yeni kurulan parti, AKP’den oy alacak bir yapı değil. MHP ve CHP’den oy alırlar. Bizim AKP’de ciddi bir oyumuz var. ANAP’ın güçlenmesi demokrasi adına büyük bir kazanç. Ama biz müthiş bir mücadele örneği veriyoruz. Şimdi bir seçim olsa 9 parti girer bunlardan bir tanesi Anavatan Partisi’dir.

“AKPye oy verenler bunaldı artık”

Biz Özal’ı referans alıyoruz kurucu genel başkanımız Özal. Şu anda Türkiye’de ANAP’ın kuruluşundaki şartların aynısını yaşıyoruz. O dönem Kenan Evren, baskıcı bir yönetim vardır, sonra da Erdoğan. İkisi de ‘E’ ile başlıyor zaten. İnsanlar bunaldılar. AKP’ye oy verenler de bunaldı ama tüm bunlar yeni kurulan partiye gitmiyor. İyi Parti’ye gitmiyor. AKP’den oy alamayacak hiçbir yapıda bu işe hizmet etmez. AKP’de oy almak lazım bizim de AKP’de oyumuz ve karşılığımız var.

Biz 22 Ekim’de İstanbul’da Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde Türkiye’de özel döneminde 1983-1993 yıları arasında yaşadığı trendi ortaya koyduk. O ivmenin nasıl bozulduğunu, Türkiye’nin Özal’dan sonra sıkıntıları anlattık. Ak Parti ve Ak Parti döneminden sonraki hedefleri koyduk. İç ve dış politika ve ekonomiyi bir programımız oldu. Ondan sonra ANAP’ın görünürlüğü arttı. Eski bakan ve milletvekilleri geliyor. Emre Kocaoğlu geldi.

“Nefret, hakaret ve ötekileştirme dili herkesi yordu”

Biz yeniden Türk siyasetinin hoşgörüye, uzlaşı kültürüne bu ihtiyacı olduğunu bu hakaret, dilinin bu nefret dilinin bu ötekileştirme dilinin insanları yorduğunu hem ekonomik olarak hem de zihinsel asayiş ve güvenlik anlamında çok sıkıntılı bir süreç içinde. Buradan çıkış aranıyor. Ama başka bir ülkenin farklı bir tehlikeli senaryoları gitmesini istiyoruz. Bu nedenle eski bakan ve milletvekillerine çağrıda bulunduk gelin artık ülkeye yeni maceralara sürüklemeden kurtaralım. 2019 veya olası bir erken seçim 2018’in 15 Temmuz’u dillendiriyor onun için ANAP’ın hazır olması lazım. "