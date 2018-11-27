ANAP Genel Başkanı Çelebi: Türkiye'de ittifaklar dönemi başladı

ANTALYA, (DHA)- ANAVATAN Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Türkiye\'de artık ittifaklar döneminin başladığını belirterek, \"Türkiye\'de artık tek başına iktidar olma şansı bitti. Koalisyonlar da bitti. Anavatan Partisi olarak Türkiye\'nin yönetileceği masada olmak istiyoruz\" dedi.

Salı Sanayici ve İşadamları Grubu\'nun (Salı Grubu) haftalık toplantısı, Antalya Tenis İhtisas Kulübü\'nde (ATİK) Grup Başkanı Muharrem Koç moderatörlüğünde yapıldı. Toplantıya, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi konuk oldu. İş insanlarına seslenen Çelebi, ANAP\'ın merhum Turgut Özal\'la anıldığını, Özal\'ın da her defasında \'Benim en büyük mirasım\' diyerek partiyi kendilerine emanet ettiğini söyledi.

Turgut Özal\'ın, ANAP\'ı dört eğilim üzerine oturttuğunu, Özal\'dan sonra Türkiye\'yi kucaklayan bu misyondan uzaklaşıldığını iddia eden İbrahim Çelebi, partinin bu nedenle 2002 seçimlerinde seçmen tarafından nadasa bırakıldığını kaydetti. Turgut Özal\'dan sonraki parti yöneticilerini eleştiren Çelebi, ANAP\'ın Doğru Yol Partisi ile birleşme senaryosunun ise Turgut Özal ve ANAP\'ı siyaset sahnesinden silme girişimi olduğunu öne sürdü.

OCAK AYINDA BÜYÜK KONGRE

Turgut Özal\'ın birleştirici misyonunu yaşatmak için 2011\'de ANAP\'ı yeniden kurduklarını anlatan Çelebi, \"Her partinin zor dönemleri olur. Biz de zor dönemler yaşıyoruz. Daha tam atlatmış değiliz ama atlatacağız. Şu anda 61 ilde teşkilatımız var. Ciddi anlamda ilçe teşkilatlarımız var. İlçe kongrelerimizi yapıyoruz. Ocak ayında da büyük kongremizi yapıp bu yarışın içinde olmak istiyoruz\" dedi.

\'TÜRKİYE\'NİN YÖNETİLECEĞİ MASADA OLMAK İSTİYORUZ\'

Türkiye\'de artık tek başına iktidara gelme döneminin kalmadığını, ittifaklar döneminin başladığını savunan Çelebi, şunları söyledi:

\"Türkiye\'de artık tek başına iktidar olma şansı bitti. Koalisyonlar da bitti. Artık ittifaklar dönemi başladı. İttifaklar döneminde de biz Anavatan Partisi olarak Türkiye\'nin yönetileceği masada olmak istiyoruz. Biz Cumhur İttifakı ile o adımı attık. Hükümetimize yapıcı, yol gösterici politikalarımızı, önerilerimizi sunuyoruz; tutarlar tutmazlar, onların bileceği iş.\"

Türkiye\'de iktidardan ziyade muhalefette çok ciddi boşluk ve eksiklik olduğunu iddia eden İbrahim Çelebi, \"Muhalefet partileri, hükümetin icraatlarını denetlemekle, gerektiğinde teşvik etmekle yükümlüdür. Ama bizim muhalefetimiz ne yapılırsa yapılsın hep eleştiriyor. Hiç mi doğru yapılan yok? Keşke doğru yapıldığında doğru, yanlış yapıldığında yanlış yapıldığı söylenebilse\" dedi.

İbrahim Çelebi, konuşmasında, Turgut Özal\'ın ölümüne ilişkin kuşkuları olduğunu da ifade etti.



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