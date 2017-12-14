Anaokulu etkinliğinde başörtüsü takılan küçük kız çocuklarına, erkek çocukların ayakları yıkatıldı!

İstanbul’da bulunan Kartal Özel Çınar Anaokulunda yapılan bir tiyatro gösterisi tepkilere neden oldu.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, 3-6 yaş arası çocukların oynadığı tiyatro gösterisinde yöresel kıyafetler giyen kız çocuklarına, erkek çocukların ayakları yıkatıldı.

Kız çocuklarının başına başörtüsü takıldı. Erkek çocuklar kurulan sofranın başköşesine oturtulurken kız çocukları yemek yaptı ve erkek çocuğun ayağını yıkadı.

Görüntüler, gelen tepkiler sonucu Özel Çınar Anaokuluna ait Facebook sayfasından kaldırıldı.