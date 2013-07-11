'Anansi Çocukları' nihayet Türkçe

Yokyer, Yıldız Tozu, Sandman, Amerikan Tanrıları ve daha pek çok kült romanın yazarı Neil Gaiman, epsrili dili ve zeki bir hayal gücü ile kurgulanmış dünyalarıyla fantastik edebiyatın en önemli isimlerinden biri. Yazarın uluslararası ödüller almış pek çok kitabı Türkçe'ye çevirilmiş olsa da hala çevrilmeyen pek çok güzel eseri var. Bunlardan biri olan, 2005 tarihli roman Amansi Çocukları, nihayet Türkçe'ye çevrildi.

Gaiman, tüm kitaplarında yaptığı gibi, Anansi Çocukları'nda da gerçek dünya ve fantastik kurguyu iç içe geçirerek baş döndürücü bir macera sunuyor. Kitap, Şişko Charlie Nancy'nin, babasının ölümüyle birlikte, onun bir tanrı olduğunu öğrenmesiyle tamamen değişen hayatını konu alıyor. Gaiman, yeryüzü üzerinde söylenegelen tüm öykülerin sahibi örümcek-tanrı Anansi'nin ve çocuklarının macerasını, kendine özgü esprili diliyle anlatıyor.

İthaki Yayınları'ndan Murat Özbank'ın çevirisiyle çıkan kitabın arka kapak yazısı da şöyle:

Her şey Şişko Charlie’nin, ölen babasının aslında bir tanrı olduğunu öğrenmesiyle başlar. Bu yetmezmiş gibi Şişko Charlie, Örümcek adında gizemli bir kardeşi olduğunu da öğrenir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır; insanlar için de, tanrılar için de...

Neil Gaiman’ın Anansi Çocukları romanı, British Fantasy Society’nin verdiği En İyi Roman ödülüyle Locus dergisinin verdiği En İyi Fantazi Romanı ödülüne değer bulundu.

Senaryo taslağı da hazır

Diğer pek çok kitabı gibi Anansi Çocukları'nın da filminin çekilmesi öngörülüyor. Zira Gaiman, yakın bir zamanda "Anansi Çocukları"nın senaryo taslağını kendi internet sitesinde yayınladı bile.

İngiliz yazar Neil Gaiman'ın Anansi Çocukları romanı, British Fantasy Society'nin verdiği En İyi Roman ödülüyle Locus dergisinin verdiği En İyi Fantazi Romanı ödülüne kazanmış durumda.