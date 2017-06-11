Ananaslı pizzanın mucidi hayatını kaybetti

Ananaslı pizzanın mucidi olduğu düşünülen Kanadalı Sam Panopoulos hayatını kaybetti.

Hawaii pizzası olarak da bilinen ananaslı pizzayı ilk kez 50 seneyi aşkın bir süre önce yaptığı iddia edilen Yunanistan göçmeni şef henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Ailesi Panopoulos'un Perşembe günü beklenmedik bir şekilde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Chatham kentindeki lokantasında 1962 yılından beri müşterilerine sunduğu ananaslı pizzanın mucidi 83 yaşındaydı.

Ananaslı pizza polemiği

Pizzaseverler arasında ya sevilen ya da nefret edilen tarif, bir süre önce İzlanda Cumhurbaşkanı Guoni Johannesson'un alaycı yorumlarıyla polemik konusu haline gelmişti.

Ananaslı pizza fikrine sonuna kadar karşı olduğunu söyleyen İzlanda Cumhurbaşkanı, yasaklanması çağrısı yapmıştı.

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalan Johannesson, iyi ki "insanların pizzalarının üzerine ananas koymasını engelleyecek yetkileri olmadığını" söylemişti.

Yarattığı pizza çeşidini savunan Panopoulos da Kanada'nın devlet televizyonun CBS'e konuşmuştu. "O günlerde bu fikirle ortaya çıktığımda özel bir durum yoktu… Fırında pişirilen hamur işinden başka bir şey değildi" demişti.

Mucit, sözlerine "Önceleri kimse beğenmedi, ancak daha sonra insanlar çılgıncasına sevdiler. Çünkü o günlerde tatlı ve ekşi tatlarını karıştıran kimse yoktu. Düz yemekler yeniyordu" şeklinde devam etmişti.

Justin Trudeau'nun yorumu

Polemiğe dahil olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Twitter'dan "Güneybatı Ontario çıkışlı bu tadın harika bir tat" olduğunu yazmıştı.

Ölümünden önce Panopoulos ananaslı pizza ile ilgili olarak kendi keşfinden sonra başkalarının da "geleneksel pepperoni, domuz salamı ve mantar malzemelerinin üzerine somon, yeşil biber, soğan ve ne isterlerse" ekleyerek denemelerde bulunduklarını söylemişti.

Mucidin cenazesi Pazartesi günü düzenlenecek.

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AFP/AP, ÇÖ/MK