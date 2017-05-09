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Yaşam

Ananası sanat eseri sanıp sergilediler

"Boş bir vitrin gördüm ve insanların gerçekten sanat eseri sanıp sanmayacağını görmek için elimdeki ananası oraya bıraktım"

09 Mayıs 2017 19:42

İskoçya'da üniversite öğrencilerinin marketten alıp sanat galerisine bıraktıkları ananas, 'sanat eseri' sanılarak cam vitrine koyulup sergilendi. Durum anlaşılınca, ananas sergiden kaldırıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İskoçya'daki Robert Gordon Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir sergiye, 22 yaşındaki Ruairi Gray ve arkadaşı Lloyd Jack isimli iki öğrencinin yaptığı şaka damgasını vurdu.

Marketten 1 sterline (yaklaşık 4.5 Türk lirası) ananas satın alan öğrenciler, ananası sergideki bir platformun üzerine bıraktı. Sergiye 4 gün sonra yeniden giden Gray ve Jack, şaka olsun diye bıraktıkları ananası, sanat eseri sanılarak cam bir vitrin içerisinde sergilenmiş halde buldu.

​Olayı sosyal medya üzerinden duyuran Gray, "Boş bir vitrin gördüm ve insanların gerçekten sanat eseri sanıp sanmayacağını görmek için elimdeki ananası oraya bıraktım" dedi.

Şaşırtıcı olayın medyaya da yansıması üzerine ananas sanat galerisindeki yerinden kaldırıldı. Galerinin organizatörlerinden Natalie Kerr, ananası kimin vitrin içine koyduğunu bilmediklerini söyledi.

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