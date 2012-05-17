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Sağlık

Ananas suyu kabızlığa iyi geliyor

Cerrahi işlem gerektiren bağırsak tıkanıklıkları, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ananas suyu ile tedavi ediliyor

17 Mayıs 2012 15:42

 

OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Necati Özen ve Yrd. Doç. Dr. İlhan Karabıçak tarafından başlatılan uygulamayla, bağırsak tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye başvuran hastalar, cerrahi müdahale yerine ananas suyu ile tedavi edilerek sağlığına kavuşuyor.
 
Prof. Dr. Özen, midede ve kalın bağırsakta oluşan taşlaşmış gıda ve yabancı cisimlerin, ananas suyu tedavisiyle giderildiğini söyledi.
 
Yutulan bazı madde ve gıdaların sindirilmeden kümeleşip sertleşmesiyle oluşan, mide ve bağırsak sistemindeki kitlenin ''bezoar'' olarak adlandırıldığını anlatan Özen, şöyle devam etti:
 
''Bezoarlar genellikle mide ameliyatı geçirmiş kişilerde görülmekte. Midesinin bir kısmı alınmış kişilerde besinler yeteri kadar sindirilmediği için özellikle de lifli gıdalar tüketen kişilerde bu lifler midede ve bağırsaklarda birikmeye başlıyor. Hastaların çoğunda taşlaşarak bağırsak tıkanıklığına neden olabiliyor.''
 

Ananas suyu ile tedaviye etik kurul onayı

 
OMÜ Tıp Fakültesi Etik Kurulu'nca bezoar şikayeti olan hastaların ananas suyu ile tedavi edilmesine onay verildiğini bildiren Özen, son bir yılda hastaneye bağırsak tıkanıklığı şikayeti ile gelen 14 hastadan 9'unun, ananas suyu içirilerek tedavi edildiğini kaydetti.
 
Prof. Dr. Özen, özellikle mide ameliyatı geçirmiş hastalar ile kabızlık şikayeti bulunanların ananas suyu tüketmeleri gerektiğini kaydetti.

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