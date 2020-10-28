Anamur'daki orman yangınında 150 hektar alan zarar gördü

Mersin'in Anamur ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan, ekiplerin 10,5 saatlik yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 150 hektar alan zarar gördü.

Alevlerin tehdit ettiği 50 hane boşaltılırken Antalya-Mersin kara yolu da trafiğe kapatıldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, evler, seralar, ekili alanlar ve ahırlardaki hasarlarla ilgili hasar tespit yapacaklarını belirterek, “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz yanlarında. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok” dedi.