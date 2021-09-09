Analiz: Ülkelerin ve şirketlerin sahip olduğu fosil yakıt rezervlerinin büyük çoğunluğu, toprakta kalmalı

Yapılan yeni bir analiz, iklim krizinin sona ermesi için ülkelerin ve şirketlerin sahip olduğu fosil yakıt rezervlerinin büyük çoğunluğunun toprakta kalması gerektiğine işaret ediyor.

Paris Anlaşması'nın iklim hedefleri ile fosil yakıt endüstrisinin büyüme planları arasındaki kopukluğu ortaya koyan araştırmacılar, durumu "kesinlikle umutsuz" olarak nitelendirdi.

Bilim insanları, birçok operasyonel ve planlı fosil yakıt projesinin uygulanamaz olduğunu belirtti.

Analiz, dünyayı, küresel ısınmanın korkunç etkilerini göstereceği sıcaklık olan 1.5C'nin altında tutmak için, küresel kömür kaynaklarının yarısına sahip ABD, Rusya ve eski Sovyet cumhuriyetlerinin, rezervlerinin yüzde 97'sini yeraltında tutmaları gerekeceğini vurguladı.

Ayrıca analize göre, dünya petrol rezervlerinin yarısından fazlasına sahip Orta Doğu ülkeleri, petrollerinin neredeyse üçte ikisini yeraltından çıkarmamalı.

İngiltere'deki University College London'dan Prof. Paul Ekins, "Bu kesinlikle umutsuz bir durum. İnsanların çıkarmayı planladığı fosil yakıtlar açısından, Paris hedefinin yakınında bile değiliz" dedi.