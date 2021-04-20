Analiz: Karbon emisyonları bu yıl, tarihin en büyük ikinci artışını yaşayacak

Uluslararası Enerji Ajansı, bu yıl karbon emisyonlarının tarihin en büyük ikinci seviyesine fırlayabileceği uyarısında bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, küresel ekonomiler Covid-19 durgunluktan kurtulmak için fosil yakıtlara canlandırıcı nakit aktarırken bunun karbon emisyonlarını ciddi anlamda artırması bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, karbon emisyonlarındaki artıştaki fırlamanın 10 yıl önce ekonomik kriz dönemindeki artıştan sonra tarihin en yüksek ikinci seviyesi olacağını söyledi. Ajans, hükûmetler hızla harekete geçmezse, iklim kriziyle mücadele umutlarının suya düşeceğini belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol yapılan analizle ilgili "Bu şoke edici ve çok rahatsız edici. Bir tarafta bugünün hükûmetleri iklim kriziyle mücadelenin öncelik olduğunu söylüyor ancak diğer taraftan tarihin en büyük ikinci emisyon seviyesini görüyoruz. Hayal kırıklığı" dedi.

Bilim insanları, küresel ısınmanın 1.5 dereceyle limitlenmesi amaçlanıyorsa emisyonların bu 10 yıl içinde yüzde 45 azaltılması gerektiğini söylüyor. Birol, "Şu anki durum başlangıç noktamızın iyi olmadığını gösteriyor" dedi.

Küresel Enerji Dergisi'nde yer alan analizde enerji kullanımı kaynaklı küresel karbon emisyonlarının geçen yıl düştükten sonra bu yıl 1.5 milyar ton artacağını gösterdi. Bu, bir yılda 33 milyar tonluk bir karbondioksit artışı anlamına geliyor.

Karbon emisyonu, atmosfere yayılan karbondioksit yani CO2 gazının miktarına verilen isim. Karbon emisyonu, atmosferde toplanarak ısınma ve sıcaklık artışlarına neden oluyor. Bilim insanları bir ‘karbon bütçesi’ belirleyerek ne kadar emisyonun daha az zararlı olacağını öngörmüştü.