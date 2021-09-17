Analiz: Bir Bitcoin işlemi, iki iPhone'u çöp kutusuna atmakla aynı miktarda elektronik atık üretiyor

Hollanda Merkez Bankası ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) ekonomistler tarafından yapılan analize göre, tek bir Bitcoin işlemi, iki iPhone'u çöp kutusuna atmakla aynı miktarda elektronik atık üretiyor.

ASIC ismindeki özel bilgisayar çipleri, Bitcoin'in madencilik adı verilen işlemi ve ağı güvence altına alan algoritmalarını çalıştırmaktan başka bir işlevi olmaksızın satılmakta.

Ancak, yalnızca yeni çipler bu işlemler için verimli olduğundan, ASIC sürekli daha yeni ve daha güçlü olanlarla değiştiriliyor.

Kaynaklar, Koruma ve Geri Dönüşüm dergisinde yayımlanan, Bitcoin'in büyüyen e-atık sorununu ortaya koyan araştırmacılar Alex de Vries ve Christian Still, “ASIC cihazlarının ömrü sadece 1,29 yıl ile sınırlı kalıyor. Tüm Bitcoin ağının yılda 30,7 metrik kiloton ekipmandan geçtiğini tahmin ediyoruz. Bu sayı, Hollanda gibi bir ülkenin ürettiği telekomünikasyon ekipmanı atığı miktarıyla karşılaştırılabilir" dedi.