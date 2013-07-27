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Yaşam

Anadolu'nun en eski kumaşı Çatalhöyük'te bulundu

Neolitik ve Kalkolitik döneme ait en önemli yerleşim birimlerinden biri olan Çatalhöyük, önemli bir keşfe tanık oldu

27 Temmuz 2013 10:31

Konya'nın güneyindeki antik Çatalhöyük kentinde kazılar yapan araştırmacılar, 9 bin yıllık yerleşim biriminde Anadolu'nun en eski kumaşını buldu.

Uluslararası kazı ekibinde yer alan araştırmacılar, antik kentteki bir mezar çukurunda Anadolu'nun en eski kumaşı olduğu düşünülen, bitkikerden yapılmış iplikler buldu.

Kazı ekibinde yer alan biyo-arkeolog Scott D. Haddow, aralarında çocuklar da olmak üzere altı kişinin kemiklerini bulunduran bir mezarda ilginç bulgulara ulaştı.

Ateşe verildiği anlaşılan yapının içinde, bitkilerden yapılan iplikler ve bacak ve karın kısmındaki kemiklerde yumuşak dokuya ulaşıldı.


En eski kumaşlardan biri


Haddow'un blog sayfasında yaptığı açıklamaya göre, kemiklerin altıdna bulunan iplikler, son derece iyi korunmuş bir halde bulundu. Arkeologlar toprağı kaldırdıkça, dokunmuş ipliğe ait daha fazla örnek ortaya çıktı.

Kazı ekibinde yer alan University College London'dan arkeobotanikçi Dorian Fuller, dokumanın ketenden yapıldığını tespit etti.

Keten, dünyanın en eski dokuma kumaşlarından biri olarak biliniyor. Gürcistan'daki bir mağarada yakın zaman önce 30 bin yıl öncesine ait keten iplikler bulunmuştu.

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