'Anadolu'nun El Hamrası' Ulu Camii'de restorasyon sürüyor

Hüsnü Ümit AVCI/DİVRİĞİ (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Divriği İlçesi\'nde bulunan ve UNESCO\'nun 1985 yılında \'Dünya Kültür Mirası\' listesine aldığı Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası\'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Restorasyon kapsamında, eserin kıştan korunması için geçici çatı yapılacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu\'nun (UNESCO) \'Dünya Kültür Mirası\' listesinde yer alan ve Anadolu\'nun \'El-Hamrası\' olarak nitelendirilen Divriği\'deki Ulu Camii ve Darüşşifası\'nda Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nce geçen yıl başlatılan restorasyon sürüyor. 1228 yılında Mengücek Beyi Ahmed Şah tarafından yaptırılan Ulu Camii\'de restorasyonun 5 yıl sürmesi planlanıyor. Eserde yıpranmış ve zarar görmüş bölümlerin tek tek ele alınarak, nasıl yenileneceği konusunda restorasyon bilim ve danışma kurulunun titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Restorasyon çalışmaları kapsamında ziyaret ve ibadete kapatılan eserin hava şartlarından etkilenmemesi için de proje geliştirildi. Kışın yaklaşması nedeni ile Ulu Camii\'nin restorasyon sırasında soğuk hava ve kardan etkilenmemesi için geçici çatı yapılması kararlaştırıldı. Çatı ile kapatılacak eserin bu sayede olumsuz hava şartlarından etkilenmeden restorasyonuna devam edilebilecek.

TİTİZ ÇALIŞMA

Divriği Ulu Camii\'deki restorasyon çalışmalarıyla ilgili konuşan İlçe Kaymakamı Tolga Özdemir, \"Bilim Kurulumuz ile burada bu işi üstlenen firmamız arasında müzakereler devam ediyor. Bununla birlikte camimize ve şifahanenin hangi taşına çatısına ya da değişik yerlerine nasıl müdahale edeceklerinin görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler bittikten sonra tamamen restorasyon çalışmaları hız alacak. Kışın rüzgardan, soğuktan camimiz ve şifahanesinin etkilenmemesi ve bir zarar görmemesi için bir çatı yapma çalışması var. Çatı çalışmaları devam ediyor. Bu kışa inşallah yetiştirmek istiyoruz. Daha çok kardan, soğuktan, yağmurdan ve dış etkenlerden korunması için bir çatı yapılacak\" dedi. Kaymakam Özdemir, Türkiye\'nin en önemli miraslarından biri olan eserin, aslına uygun olarak planlanan zamanda restorasyonunun tamamlanarak yeniden ziyaret ve ibadede açılacağını söyledi.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası\'nın restorasyon işi için oluşturulan Bilim ve Danışma Kurulu\'nda İTÜ Mimarlık Fakültesi\'nden Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, ODTÜ Mimarlık Fakültesi\'nden Prof. Dr. Ömür Bakırer, İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi\'nden Prof. Dr. Alper İlki ve Prof. Dr. Recep İyisan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi\'nden Doç. Dr. Ahmet Güleç, İnşaat Mühendisi ve Mimar Nicola Berlucchi ile tarih yazarı-araştırmacı Necdet Sakaoğlu yer alıyor.

ULU CAMİİ

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası olarak bilinen külliye, cami, darüşşifa ve türbeden oluşuyor. Anadolu Selçuklu Devleti\'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edilen Ulu Camii, Süleyman Şah\'ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırıldı. Baş Mimarı Muğis Oğlu Ahlatlı Hürrem Şah\'tır. Başta kapılar ve sütunlar olmak üzere, külliyenin birçok yerinde bulunan, Ahlatlı ve Tiflisli ustaların ellerinden çıkan taş işçiliğini yansıtan motifler tüm dünyanın ilgisini çekmektedir. Bu eseri farklı ve özgün kılan bir diğer özellik de uzaktan bakıldığında simetrik olduğu düşünülen, fakat özünde asimetrik olan bezemelerde yer alan on binlerce motifin hiçbirinin bir daha kendini tekrar etmemesi; kainattaki farklı varlıkların muhteşem bir ahenk ve denge içerisinde olduklarının taşa nakşedilerek gözler önüne serilmesidir. Mimari üslubu, süsleme ve örtü sistemlerinin dengeli ve uyumlu tasarımıyla önem kazanan bu şaheser, dünyada, görülmeye değer eserler listesinin başında yer almaktadır. Seyahatname\'si ile meşhur Türk yazarı ve seyyahı olan Evliya Çelebi, tekkeyi şöyle tarif etmiştir: \'Methinde diller kısır, kalem kırıktır.\'

Görenleri kendisine hayran bırakan bu muhteşem abide eser, sanat tarihçileri tarafından \'Divriği mucizesi\', \'Anadolu\'nun El Hamrası\' gibi ifadelerle tanımlanmıştır. 1985 yılında UNESCO tarafından \'Dünya Kültür Mirası\' listesine alınan, İslam mimarisinin başyapıtı eser, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı\'nın koruması altında bulunuyor.



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