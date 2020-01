Anadolu'daki en büyük sanat buluşması başlıyor

Yönetmen Mehmet Taşdiken öncülüğünde kurulan ve bir grup sanatçı tarafından "Gönüllülük Projesi" olarak başlatılan ‘Sonsuz Şükran Köyü Festivali’, bu yıl 8’inci buluşmasını gerçekleştiriyor. 7-11 Eylül tarihleri arasında Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde kurulan ‘Sonsuz Şükran Köyü’ndeki etkinliğe bu yıl yüzü aşkın sanatçı, akademisyen ve gazeteci katılıyor.

İstanbul’daki Fransız Sokağı’nın da kurucusu olan Mehmet Taşdiken öncülüğünde gerçekleşen ‘Sonsuz Şükran Köyü’, Anadolu mimarisi olarak inşa edilen kerpiç evlerden oluşuyor. Köyde yapılacak olan 8’inci ‘Kültür ve Sanat Buluşması’nda, sanatın her alanında etkinlikler gerçekleşecek.

Festivalin bu yılki ana konusunu ‘Film Müzikleri’ oluşturacak ve bu alanda Türkiye’nin en büyük değerlerinden olan Müzisyen Cahit Berkay’a ‘Anadolu’dan Büyük Şükran Ödülü’ verilecek.

Yamamoto'dan Berkay'a...

Berkay’a bu ödülün verilme kararını, Sonsuz Şükran Köyü’nü oluşturan ressam, heykeltıraş, müzisyen, yönetmen, oyuncu, yazar, sosyolog, sanat tarihçi, öğretim üyesi gibi yüzlerce sanatçı ve kültür adamıyla köylülerin oy birliğiyle ile aldıklarını belirten Mehmet Taşdiken şunları söyledi:

“Berkay’a bu ödül, müziklerinde Anadolu motiflerine göndermelerde bulunarak evrensel bir dil ve çağdaş bir ezgi kullanması ve uzun soluklu, istikrarlı çalışmalarının ürünü çok sayıda nitelikli eseri kazandırmasından dolayı veriliyor. Ödül, anlamlı bir uygulamayla, tüm katılımcılar tarafından elden ele uzatılarak Harry Potter filmlerinin müziklerini de yapan dünyaca tanınmış İngiliz kompozitör Youki Yamamoto tarafından takdim edilecek."

8.Anadolu’ya Şükran Buluşmalarında, film gösterimleri, söyleşiler, resim, heykel work/shop, canlı performanslar, fotoğraf performansları ve konserler gerçekleşecek. Festivalin açılış gecesi Erhan Güleryüz-Ayna konseriyle başlayacak.Festival, Cahit Berkay-Moğollar, Seyyal Taner, Mazlum Çimen, Gökhan Türkmen, Murat Evgin, Bayhan, Sevil Esen, Volkan Koşar, Kırşehir Ustalar Topluluğu ve daha birçok sanatçının konserleriyle devam edecek.

Dünden bugüne köy kültürü

Festivalde, dört gün boyunca konuşmacıların köylüler olduğu paneller de yapılacak. Köy kültürünün ve geleneksel değerlerin yok olma tehlikesinin anlatılacağı bu oturumlarda köyün yaşlıları geçmiş dönem yaşamlarından kesitler, hikayeler anlatacaklar. Nüfusun giderek azaldığı köylerde yakın bir süreç içinde yaş ortalamasının daha da yükselmesi ve buna dayalı olarak köylerde yaşayan insan sayısının azalacağı ve köylerin boşalacağı konusu işlenecek. Konuşmacılar arasında bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı konuyla ilgili analizlerini aktaracak.

Festival programı

7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival programı ve katılımcılar şu şekilde:

7 Eylül - Perşembe

14.00-15.00 /Çardakaltı sohbetleri/Sonsuz Şükran Köyü Ersin Alok/Moderatör İbrahim Göksungur 16.00-17.30 Köylülerle köy odası sohbetleri/Çavuş Meydanı Dünden bugüne köy kültürü/Ali Osman Küçüközet, Fadime Tarım, Emeti Tarım, Prof.Dr.Nilüfer Narlı Moderatör /Mehmet Taşdiken 18.00-19.00 Meydan sohbetleri/ Çavuş Meydanı Sanat olarak fotoğraf/ Ersin Alok, İbrahim Göksungur, Cengiz Karlıova,Yücel Alok. Moderatör/ Zeynel Lüle 19.00-19.30 Resim Yarışması ödül töreni 19.30-21.00 Bizim Eller filmi gösterimi 21.00-21.30 Söyleşi/Mehmet Taşdiken, Fikriye Erdoğan, Ahmet Candar, Sırrı Yıldız, Fadime Tarım 21.30.22.00 Fatoş Yalçınkaya Şalvar defilesi 22.00-24.00 Erhan Güleryüz ve Grup Ayna konseri. Mehmet ve Fatih Kovancı, Berkay ve Mustafa, Burak Soylu, Sibel Esen dans performans

8 Eylül - Cuma

14.00-15.00 Çardakaltı sohbetleri/Sonsuz Şükran Köyü Youki Yamamato.Moderatör/ Atalay Taşdiken Tercüme/ Ebru Özdemir 16.00-17.30 Köylülerle köy odası sohbetleri/Çavuş Meydanı Dünden bugüne köy kültürü/ Osman Akyüz, Fikriye Erdoğan, Gülay Kovancı, Prof.Dr.Nilüfer Narlı Moderatör /Mehmet Taşdiken 18.00-19.30 Meydan sohbetleri/ Çavuş Meydanı Sinema filmi, dizi film ve senaryo/Atalay Taşdiken, Berfu Ergenekon, Prof. Dr.Aytekin Can. Tümay Özokur Moderatör/ Prof.Dr.Fatoş Adiloğlu, 19.30-21.00 Selçuk Üniversitesi Sinema TV Bölümü / Ödüllü Kısa Filmler Genel Yönetmen/ Prof. Dr. Aytekin Can 21.00-21.30 Söyleşi /Prof.Dr.Aytekin Can, Öğ.Gör. Kadir Yılmaz 21.30-24.00 Volkan Koşar, Oğuz Boran, Sevil Esen, İsmet Ünlen, Zeynel Lüle, Yasemin Özol Konseri

9 Eylül - Cumartesi

14.00-15.00 Çardakaltı sohbetleri/Sonsuz Şükran Köyü Dursun Güleryüz / Moderatör / Erhan Çelik 16.00-17.30 Köylülerle köy odası sohbetleri / Çavuş Meydanı Dünden bugüne köy kültürü / Ali Kenar, Keziban Kenar, Zeynep Karapoyraz Prof.Dr.Nilüfer Narlı Moderatör /Mehmet Taşdiken 17.30-18.00 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle Yöresel Bitkiler Parkı temelinin atılması. Bitki dikilmesi. 18.00-19.30 Meydan sohbetleri/ Çavuş Meydanı Film müzikleri / Youki Yamamato, Cahit Berkay ,Erhan Güleryüz, Murat Evgin, Gökhan Türkmen, Asuman Dabak Moderatör / İzzet Öz 19.30-21.00 Anadolu’nun Kayıp Şarkıları filmi gösterimi 21.00-21.30 Söyleşi/ Nezih Ünen 21.30-24.00 Cahit Berkay’a “Anadolu’dan Büyük Şükran Ödülü” töreni ve Cahit Berkay/Emrah Karaca konseri Katılımcılar Youki Yamamato (Harry Potter film müziklerini de yapan İngiliz kompozitör/Orkestra şefi) Askar Aytmatov (Cengiz Aytmatov’un oğlu Kırgızistan Eski Dışişleri Bakanı) Erhan Güleryüz(Besteci-Grup Ayna solisti) ,İzzet Öz(Müzik yapımcısı) Murat Evgin (Besteci- Müzisyen) Seyyal Taner (Şarkıcı) Süleyman Sarılar (Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni) Erhan Çelik (TRT Ana Haber Sunucusu) Yavuz Oğhan (Gazeteci) Emrah Karaca (Müzisyen-Cem Karaca’nın oğlu) Prof.Dr.Fatoş Adiloğlu (Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi) Gökhan Türkmen (Müzisyen) İhsan Bostancı (Kop Başkanı) Prof.Dr.Nilüfer Narlı (BAÜ Sosyoloji Böl.Bşk.) Ersin Alok (İFSAK Onursal Başkanı) Prof.Dr.Aytekin Can (Selçuk Üni.Sinema TV Bölüm Başkanı) Engin Çağlar (Oyuncu-Film- San Başkanı) Reis Çelik (Yönetmenler Derneği Başkanı) Tümay Özokur (Kast Direktörü) Mehmet Çiğdem (Çavuş’un Son Belediye Başkanı) Asuman Dabak (Oyuncu) Prof. Dr. Cevat Aydın (Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Tamer Marakoğlu (Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı) Dr.Hakan Ekmekçi (Beyin Cerrahı-Selçuk Üniversitesi) Barış Hayta (Oyuncu) Ayça İnci (Oyuncu) Volkan Koşar (Şarkıcı),Oğuz Boran (Şarkıcı) Dursun Güleryüz (TV Yayıncıları İ.A.Kurumu Genel Müdürü) Atalay Taşdiken (Yapımcı-Yönetmen) Zeynel Lüle(Gazeteci) Saki Çimen (Müzisyen) Mustafa Uzunyılmaz (Oyuncu) Serap Gümüşoğlu (Heykeltıraş-Ödül heykelciği tasarımcısı) Ahmet Candar(Çavuşlu Emekli Öğretmen) Fikriye Erdoğan (Çavuşlu Emekli Öğretmen) Mehmet Taşdiken (Sonsuz Şükran Köyü Kurucusu ve Sonsuz Şükran Derneği Başkanı)

10 Eylül - Pazar

14.00-15.00 Çardakaltı sohbetleri/Sonsuz Şükran Köyü Süleyman Sarılar (Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni), Moderatör/Zeynel Lüle 16.00-17.30 Köylülerle köy odası sohbetleri/Çavuş Meydanı Dünden bugüne köy kültürü/ Sırrı Yıldız, Keziban Taşdiken, Fatma Karakaş, Fatma Ünal Prof.Dr.Nilüfer Narlı Moderatör /Mehmet Taşdiken 18.00-19.30 Meydan sohbetleri/ Çavuş Meydanı Sinema ve Anadolu/Engin Çağlar, Bulut Aras, Mustafa Uzunyılmaz, Cevahir Turan, Hakan Bilgin Moderatör/Reis Çelik 19.30-21.00 Çakallarla Dans 4 filmi gösterimi 21.00-21.30 Söyleşi/ Hakan Bilgin 21.30-24.00 Bayhan Gürhan konseri. Kültür Bakanlığı Kırşehir Ustalar Topluluğu, Tayfun Korkmaz.