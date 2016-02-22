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Anadolu Üniversitesi'nde polis, afiş asan öğrencilere müdahale etti

Polis afişlerin indirilmesini istemeyen öğrencilere gazlı müdahalede bulundu

22 Şubat 2016 20:05

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, öğrencilerin kantine astıkları savaş karşıtı ve Cerattep afişlerini söken özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından gelen çevik kuvvet polisleri öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. Çevik kuvvet şubesinde görevli polis müdürlerinin de, yakın mesafeden kısa bir süre öğrencilere biber gazı sıkmaları dikkat çekti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre; olay öğle saatlerinde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Edebiyat Fakültesi kantininde meydana geldi.

Öğrenciler, kantin camlarına astıkları savaş karşıtı afişleri sökmek isteyen özel güvenlik görevlileriyle tartıştı. Afişleri söktürmek istemeyen öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Kısa süre sonra da çevik kuvvet polisleri kantine geldi. Polisler biber gazıyla öğrencilere müdahalede bulundu. Fakülte bahçesine kaçan öğrenciler sandalye atınca polis yeniden biber gazıyla müdahale etti. 

Müdahale sırasında Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli 2 polis müdürünün de yakın mesafeden öğrencilere biber gazı sıkmaları dikkat çekti. Müdahalenin ardından 2 öğrenci polisler tarafından gözaltına alındı, diğer öğrenciler ise kaçtı.

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