Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde polis müdahalesi: 12 öğrenciye gözaltı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) iki öğrencinin İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) sergi açmasına tepki göstermesinin ardından çıkan olaylarda, 12 öğrenci, TOMA'lı çevik kuvvet polisleri tarafından gözaltına alındı.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde toplanan öğrenci kolektifi üyeleri, İHH'nın fakülte binasında 'Nepal'de Müslüman olmak' adlı resim sergisi açmasına tepki gösterdi.

Görüntülerde, standın kaldırılmasını isteyen öğrencilerin "MİT TIR'larını haber yapan gazeteciler hapisteyken biz IŞİD'e açıktan destek verenlerin stant açmasına izin vermeyiz" dedikleri duyuluyor.

Stant önünde başlayan gerginliğin dışarıya yansıması üzerine binanın önüne gelen polis grubun dağılmasını istedi. Ardından gruba TOMA aracından tazyikli su sıkıldı. Çevik kuvvet polisleri öğrencileri Mimarlık Mühendislik Fakültesi binalarının olduğu yere kadar kovaladı. Polisler, grup içerisinde yüzünü bezle kapatıp taş attıklarını öne sürdükleri 2 kişiyi gözaltına alırken arkadaşları tepki gösterdi.

Mukavemet iddiasıyla gözaltı

Polisler kendilerine mukavemette bulunduğunu söyledikleri 10 öğrenciyi daha gözaltına aldı. 12 öğrenci polisler tarafından yere yatırılıp kollarına arkadan plastik kelepçeler takıldı. Gözaltı sırasında bazı polislerin öğrencilere yakın mesafeden biber gazı sıkması dikkat çekti. Gözaltındakiler polis midibüsüne bindirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen gruptakiler bir süre TOMA aracının önünde yerde oturdu. ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Kayabaşı da polis müdürlerinden öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi. Polis müdürleri 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı, serbest bırakılmalarına savcılığın karar vereceğini belirtti. Bu arada aynı olay nedeniyle polis tarafından dün gözaltına alınan 9 öğrencinin serbest bırakıldığı belirtildi.

İHH üyeleri de aynı saatlerde ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde toplanarak sergi ile ilgili dün açtıkları stantları kaldıran öğrenci kolektifi üyelerine tepki gösterdi. Kalabalık gitar eşliğinde şiirler okuyup çeşitli sloganlar attı. İHH Eskişehir Temsilcisi Musa Karadaş kendilerinin bir yardım kuruluşu olduğunu, IŞİD'e kesinlikle silah göndermediklerini, IŞİD'in de bir terör örgütü olduğunu söyledi. Kalabalık, Ahmet Yunus adlı Filistinli öğrencinin basın açıklamasını okumasının ardından dağıldı.