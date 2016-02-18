Anadolu Üniversitesi’nde öğrencilere biber gazlı müdahale

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, öğrencilerin kantine astıkları afişleri söken özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı. Kantine giren çevik kuvvet polisleri öğrencilere biber gazlı müdahalede bulundu.
Radikal’in haberine göre, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Edebiyat Fakültesi kantininde öğrenciler camlara astıkları savaş karşıtı afişleri sökmek isteyen üniversitenin özel güvenlik görevlileriyle tartıştı.
Afişleri söktürmek istemeyen öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından özel güvenlik görevlileri kantin camlarına asılı olan afişleri söktü.
Kısa süre sonra da çevik kuvvet polisleri kantine girdi. Polisler biber gazıyla öğrencilere müdahalede bulundu. Öğrencileri kantinden dışarı çıkaran polis, bir öğrenciyi kısa süreli gözaltına alıp serbest bıraktı.
Edebiyat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldı.