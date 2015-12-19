Anadolu Partisi'ni kapatan Tarhan: Para lazımmış bulamadık, daha çok inanç lazımmış yeterince aşılayamadık

CHP’den istifa ederek Anadolu Partisini kuran ve geçtiğimiz gün partisini kapatma kararı alan Emine Ülker Tarhan, "Siyaset için para lazımmış, devasa bütçeler lazımmış. İnsanın özgürlüğünün önemi olmasa da paraların özgür olması havada uçuşması lazımmış" dedi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, parti kurma sürecinde kendisine destek olan herkese çok teşekkür eden Emine Ülker Tarhan, "Evet para lazımmış bulamadık, daha çok inanç lazımmış yeterince aşılayamadık. Ama ülke ve ilke için ölmek de var gerektiğinde, bazen kenara çekilmek derin bir nefes almak, biriktirmek de. Bazen tek bir kilometre taşı olmak da" ifadelerini kullandı.Emine Ülker Tarhan'ın paylaştığı metnin tamamı şöyle:

"Tıkanan siyasete yeni bir soluk getirmek, tüm tercihleriyle iktidarı besleyen, ona teslim olmuş muhalefetin uykuya dalıp, onlara fedakarca destek olanları da uyuşturmasını kenardan izlememek için yola çıkmıştık. O iyi insanları destekleyen, umutlandıran, cesaretlendiren, değerlerine sahip çıkıp, yaşatmayı öneren bir anlayışın temsilcisi olmayı dilemiştik. Olmadı.

"Yokluklarla savaşmanın, cesaretin ödülünün olmadığını gördük"

Hukukun sustuğu, iktidarı denetleyen tüm mekanizmaların yok edildiği, savaş rüzgarlarının estirildiği böylesi bir dönemde, rahat koltuklarında güvenli mesafeden parmak sallayıp muhalefetçilik oynayanlara inat, despot iktidara da, egemen muhalefete de yandaş medya tahakkümüne rağmen, temiz ve özgür siyaset yapmaya çalışan, kendini vakfetmeye hazır bir avuç insan bu dönemin anılarını yüreğimizde kötü bir yara olarak taşıyacağız.

Çünkü hiçbir güce biat etmediğimiz ve haklı olduğumuz halde yenilebileceğimizi, zorbalığın gayrete, kötülüğün iyiliğe boyun eğdirebileceğini yaşayarak gördük. Yokluklarla savaşmanın, cesaretin ödülünün olmadığını da.

"İnsan özgürlüğünün önemi olmasa da paraların özgür olması lazımmış"

Evet belki konjonktür hazretleri çok güçlüydü. AKP’den kurtuluş yolu olarak ilahlar HDP’yi işaret etmişti, Bir proje ile karşı karşıya kalmıştık tamam. Ama siyaset için para lazımmış, devasa bütçeler lazımmış. İnsanın özgürlüğünün önemi olmasa da paraların özgür olması havada uçuşması lazımmış. Oysa ben paranın değil insanın gücüne ve özgürlüğüne inananlardanım. Hala buna inanıyorum.

Evet para lazımmış bulamadık, daha çok inanç lazımmış yeterince aşılayamadık. Ama ülke ve ilke için ölmek de var gerektiğinde, bazen kenara çekilmek derin bir nefes almak, biriktirmek de. Bazen tek bir kilometre taşı olmak da.

Herkesin sadece seyrettiği bir dönemde biz 'bir şey' yaptık. Bu süreçte tüm destek olanlara, değer verenlere, en azından linç kampanyalarına katılmayanlara teşekkür ediyorum. Yurttaş olarak adalet, eşitlik ve kardeşlik, hukukçu olarak laik demokratik hukuk devleti ve ezilenlerin her haklı mücadelesinin içinde olacağımı, ancak parti tüzel kişiliğini sona erdirdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarım."